DEUTSCHLAND-BRENNTAG:Brenntag nach Rekordgewinn für 2022 etwas zuvesichtlicher

Düsseldorf (Reuters) - Der Chemikalienhändler Brenntag ist nach einem Rekordgewinn zum Jahresauftakt für 2022 trotz des Drucks auf die Lieferketten und höherer Kosten zuversichtlicher gestimmt.

"Wir berichten die besten Ergebnisse, die unser Unternehmen jemals in einem Quartal erzielt hat", sagte Konzernchef Christian Kohlpaintner am Mittwoch. "Die erfolgreiche Weitergabe von teils erheblichen Preissteigerungen auf der Beschaffungsseite bei gleichzeitigem Erhalt der Lieferfähigkeit führten zu einer insgesamt recht positiven Geschäftsentwicklung." Dabei sei Brenntag Specialties erwartungsgemäß deutlich schneller gewachsen als Brenntag Essentials mit seinen in großen Mengen gelieferten Industriechemikalien.

"Wir erwarten insgesamt ein starkes erstes Halbjahr 2022", sagte der Manager. Angesichts der Unwägbarkeiten des Krieges und der Preisentwicklungen sei eine Prognose für das zweite Halbjahr zwar kaum möglich. Allerdings habe Brenntag bislang bewiesen, mit den großen Herausforderungen zurechtzukommen. "Trotz der hohen Unsicherheiten besonders für die zweite Jahreshälfte erwarten wir daher nun, dass wir für das gesamte Jahr 2022 ein operatives Ebitda im oberen Bereich unserer Prognose erreichen werden." Kohlpaintner hatte ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 1,45 bis 1,55 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Im ersten Quartal schnellte das Ebitda um beinahe die Hälfte auf 463 Millionen Euro bei einem Umsatz von 4,53 (Vorjahr: 3,13) Milliarden Euro. Bei den Anlegern kamen die Nachrichten gut an: Der Dax-Wert legte um rund 2,5 Prozent auf 68,86 Euro zu. "Das erste Quartal lief deutlich besser als gedacht", kommentierte ein Händler.