DGAP-News: Belimo schlägt Ines Pöschel zur Wahl in den Verwaltungsrat vor (deutsch)

Belimo schlägt Ines Pöschel zur Wahl in den Verwaltungsrat vor ^ Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Belimo schlägt Ines Pöschel zur Wahl in den Verwaltungsrat vor 11.05.2022 / 07:00 --------------------------------------------------------------------------- An der nächsten ordentlichen Generalversammlung wird der Verwaltungsrat der BELIMO Holding AG Ines Pöschel zur Wahl in das bisher sechsköpfige Gremium vorschlagen. Zur Ergänzung seines Kompetenzprofils hat der Verwaltungsrat der BELIMO Holding AG entschieden, Ines Pöschel (lic. iur., 1968, Schweizerin) als neues, zusätzliches Mitglied zu nominieren und der nächsten ordentlichen Generalversammlung vom 27. März 2023 zur Wahl vorzuschlagen. Ines Pöschel verfügt über ein Lizenziat in Rechtswissenschaft der Universität Zürich (Schweiz) und erwarb 1996 das Rechtsanwaltspatent des Kantons Zürich. Seit 2007 ist sie Rechtsanwältin und Partnerin bei Kellerhals Carrard in Zürich. Von 2002 bis 2007 war Ines Pöschel Senior Associate bei Bär & Karrer AG in Zürich und von 1999 bis 2002 war sie Senior Manager bei Andersen Legal LLC in Zürich. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht mit Fokus auf Governance-Fragen und Unternehmenstransaktionen. Ines Pöschel bringt nicht nur langjährige und ausgewiesene Erfahrung als Schweizer Anwältin im allgemeinen Wirtschaftsrecht mit, sondern auch weitreichende Verwaltungsratserfahrung. Sie ist Mitglied in diversen strategischen Führungsorganen als Verwaltungsrätin von kotierten (Alcon AG und Graubündner Kantonalbank) und nicht-kotierten Unternehmen (Bioengineering Holding AG, Wirz Partner Holding AG und Reichle Holding AG), beziehungsweise in Führungsorganen von gemeinnützigen Organisationen und in Fachkommissionen. Daneben engagiert sie sich als Referentin an namhaften Hochschulen. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Ines Pöschel der Generalversammlung eine sehr erfahrene Kandidatin vorzuschlagen. Dank ihrer Schlüsselkompetenzen sowie ihrer zur Unternehmenskultur passenden Persönlichkeit wird sie den Verwaltungsrat von Belimo ideal ergänzen. Die Belimo-Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von CHF 765 Millionen und beschäftigt rund 2'000 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN). Kontakt Lars van der Haegen, CEO +41 43 843 64 28 Gérard Moinat, IRO +41 43 843 63 80 Termine Publikation Halbjahresbericht 2022 26. Juli 2022 Capital Markets Day 2022 7. September 2022