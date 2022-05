DGAP-News: GBC AG: Einladung zum 3. International Investment Forum (IIF) - [ONLINE] am 19. Mai 2022 // Jetzt anmelden (deutsch)

GBC AG: Einladung zum 3. International Investment Forum (IIF) - [ONLINE] am 19. Mai 2022 // Jetzt anmelden

^ DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges GBC AG: Einladung zum 3. International Investment Forum (IIF) - [ONLINE] am 19. Mai 2022 // Jetzt anmelden 11.05.2022 / 10:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit laden wir Sie herzlich zum 3. International Investment (IIF) Forum am 19. Mai 2022 ab 09:55 Uhr ein. Das International Investment Forum (IIF) bietet als rein digitales Live-Event Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus den Small- und Midcap-Segmenten aller Welt ohne Umwege. Speaker am 19. Mai 2022 sind Vorstände börsennotierter Gesellschaften aus den Sektoren Erneuerbare/Wasserstoff, Medizin/Biotechnologie, Batterie- und Materialtechnik, Digitalmedien, Rohstoffe/Seltene Erden- und Materialien, Immobilien, Goldförderung sowie Öl & Gas. Die präsentierenden Vorstände bieten einmalige Einblicke und stehen live für Fragen aller Investorengruppen zur Verfügung. Folgende 15 Unternehmen präsentieren sich in 40-minütigen Slots: - ALMONTY INDUSTRIES INC (ISIN: CA0203981034) - ALTECH ADVANCED MATERIALS AG (ISIN: DE000A2LQUJ6) - ASPERMONT LTD (ISIN: NL0011375019) - CARDIOL THERAPEUTICS INC (ISIN: CA14161Y2006) - DEFENCE THERAPEUTICS INC (ISIN: CA24463V1013) - DEFENSE METALS INC (ISIN: CA2446331035) - DESERT GOLD VENTURES INC (ISIN: CA25039N4084) - DYNACERT INC (ISIN: CA26780A1084) - EPTI AB (ISIN: SE0013774668) - FIRST HYDROGEN CORP (ISIN: CA32057N1042) - HONG LAI HUAT GROUP LTD (ISIN: SG1EE1000009) - META MATERIALS INC (ISIN: US59134N1046) - NERVGEN PHARMA CORP (ISIN: CA64082X2032) - POWER NICKEL INC (ISIN: CA7393011092) - SATURN OIL & GAS INC (ISIN: CA80412L8832) Bitte melden Sie sich für das IIF ausschließlich über unsere Homepage unter www.ii-forum.com oder HIER an. Die Teilnahme ist für alle Investoren und Pressevertreter kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie! Kontakt für Rückfragen der Presse: GBC AG Marita Conzelmann +49 821 241133-49 konferenz@gbc-ag.de Apaton Finance GmbH Christoph Zeuch +49 511 6768 733 press@apaton.com --------------------------------------------------------------------------- 11.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 1349517 11.05.2022 °