ROUNDUP: Opel bekommt schon wieder einen neuen Chef

AMSTERDAM/RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Der Autohersteller Opel erhält schon wieder einen neuen Chef. Nach nur neun Monaten in dieser Funktion übernimmt Uwe Hochgeschurtz zum 1. Juni die operative Leitung des Europageschäfts für den Mutterkonzern Stellantis . Sein Nachfolger in Rüsselsheim wird Florian Huettl, der bislang den Europa-Vertrieb der Marken Opel und Vauxhall verantwortet hat, wie Stellantis am Mittwoch in Amsterdam weiter mitteilte.

Der 45 Jahre alte Huettl ist seit März 2021 in dem von PSA und Fiat-Chrysler begründeten Stellantis-Konzern beschäftigt. Der frühere Renault -Manager hat berufliche Erfahrungen in Großbritannien, Frankreich, der Schweiz und Russland gesammelt. Der gebürtige Aschaffenburger hat einen Bachelor-Abschluss in International Business Management der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch-Gladbach. Er soll den Angaben zufolge Opel in die elektrische Ära führen. Der ebenfalls von Renault gekommene Hochgeschurtz ist erst seit September vergangenen Jahres Opel-Chef./ceb/DP/eas