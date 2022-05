DGAP-News: EQS Group AG mit gutem Jahresstart 2022 (deutsch)

EQS Group AG mit gutem Jahresstart 2022 ^ DGAP-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis EQS Group AG mit gutem Jahresstart 2022 13.05.2022 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- EQS Group AG mit gutem Jahresstart 2022 Verzögerte Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie - Umsatz wächst im 1. Quartal um 34 Prozent auf EUR 14,11 Mio. - Neu-ARR steigt um 26 Prozent auf EUR 1,81 Mio. - 216 SaaS-Neukunden (Vorjahr 158) - SaaS-Kundenzahl steigt auf 4.405 - EBITDA mit TEUR 252 über Plan (Vorjahr TEUR 309) - Hinweisgeberrichtlinie in Deutschland im dritten Quartal erwartet - Obere Umsatzspanne für Wachstum in 2022 auf 40 Prozent gesenkt - DFGE wird nicht Teil der EQS Group AG München - 13.05.2022 Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) ist gut in das neue Jahr gestartet. Der Konzern erzielte in den Monaten Januar bis März Umsatzerlöse in Höhe von EUR 14,11 Mio. (Vorjahr EUR 10,55 Mio.). Dies entspricht einem Zuwachs von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBITDA ging auf TEUR 252 zurück (Vorjahr TEUR 309). Der Konzernüberschuss belief sich auf TEUR -971. Das Ergebnis je Aktie betrug demnach EUR -0,11. Für die Kennzahl Neu-ARR, die den vertraglich neu abgeschlossenen, jährlich wiederkehrenden Umsatz beziffert, errechnet sich ein Volumen von EUR 1,81 Mio. Die Anzahl an SaaS-Neukunden beträgt 216. Die Dynamik der Neukundengewinnung im vierten Quartal 2021 hat sich nicht in das erste Quartal 2022 fortgesetzt. Gerade in Deutschland bremst der spät vorgelegte Referentenentwurf zur Hinweisgeberrichtlinie die Vertriebsaktivitäten. Mit einer Umsetzung wird nun im dritten Quartal gerechnet. In anderen europäischen Staaten gibt es ebenfalls Verzögerungen. Dennoch konnten allein für Hinweisgebersysteme fast 150 Neukunden gewonnen werden. Die Akquisition der Business Keeper GmbH leistete einen Beitrag von EUR 2,58 Mio. Das schwache Kapitalmarktumfeld lieferte keine Impulse. Segmententwicklung Im Segment Compliance konnte der Umsatz um 64 Prozent gesteigert werden. Im Segment Investor Relations blieb der Umsatz nahezu konstant. Die jährlich wiederkehrenden Erlöse weisen auf Konzernebene eine Quote von 86 Prozent des Gesamtumsatzes auf. Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group AG: "Wir sind optimal positioniert, um mit Inkrafttreten der nationalen Gesetzgebungen zur Hinweisgeberrichtlinie eine hohe Zahl an SaaS-Neukunden zu gewinnen. Der Referentenentwurf für die Umsetzung in Deutschland liegt nunmehr vor und entspricht inhaltlich unseren Erwartungen. Erfahrungsgemäß beschäftigen sich die meisten Unternehmen erst kurz vor Einführung eines neuen Gesetzes intensiv mit deren Auswirkungen. Daher rechnen wir in den kommenden Wochen und Monaten mit einer kontinuierlich steigenden Aktivität in der Lead-Generierung und einer deutlichen Zunahme von Vertragsabschlüssen." Mit der EU-Richtlinie 2019/1937, welche die verpflichtende Einführung eines internen Meldekanals für Unternehmen vorschreibt, werden sich viele Gesellschaften in der Europäischen Union erstmals mit Compliance-Themen beschäftigen. Die EQS Group AG bereitet sich darauf seit mehr als einem Jahr intensiv vor, um ihre führende Position in Europa auszubauen. Nachhaltigkeit Die EQS Group AG hat mit Ad-hoc-Mitteilung vom 17.02.2022 angekündigt, ihre strategische Ausrichtung zu erweitern und ESG-Technologieanbieter zu werden. Der sofortige Markteintritt sollte mit der Übernahme der DFGE Institute for Energy, Ecology and Economy GmbH vollzogen werden. Beide Parteien konnten sich im Rahmen der exklusiven Verhandlungen allerdings nicht auf einen Kaufvertrag einigen und daher wird die DFGE nicht Teil der EQS Group AG. Gespräche über eine enge Kooperation sind noch im Gange. Die Europäische Union führt mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) eine Pflicht zur Berichterstattung von nicht-finanziellen Nachhaltigkeitskennzahlen ein. Die EU-Richtlinie verzögert sich nach neuem Kenntnisstand um mindestens ein Jahr. Die Entwicklung einer Softwarelösung wird nun in Eigenregie mit einem eigenen ESG-Team gestartet. Als Managing Director konnte Thomas Krick gewonnen werden, ein ausgewiesener Experte für das Management von ESG-Themen in Unternehmen, der zuletzt das Sustainability Offering von Deloitte in Deutschland aufgebaut und geleitet hat. Die EQS Group AG veröffentlicht zusammen mit diesem Quartalsbericht erstmals einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht. Dieser folgt inhaltlich den Standards der Global Reporting Initiative und ist ab heute auf der Webseite unter Nachhaltigkeit bei der EQS Group verfügbar. Aktualisierter Ausblick: Umsatzwachstum zwischen 30 und 40 Prozent Für das Geschäftsjahr 2022 plant der Vorstand nunmehr mit einem Umsatzanstieg von 30 bis 40 Prozent (zuvor 30 bis 50 Prozent) auf dann EUR 65 Mio. bis EUR 70 Mio. Alle anderen Kennzahlen des Ausblicks bleiben unverändert. Die Investitionen in Marketing und Vertrieb für die Neukundengewinnung im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern sollen weiterhin hoch bleiben. Das EBITDA soll in der Spanne von EUR 6 Mio. bis EUR 10 Mio. liegen. Für die Kennzahl Neu-ARR, die den vertraglich abgeschlossenen, jährlich wiederkehrenden Umsatz beziffert, erwarten wir ein Volumen von EUR 11 Mio. bis EUR 16 Mio. Zudem sollen 2.500 bis 3.500 Neukunden gewonnen werden, die Mehrheit davon für den Produktbereich Hinweisgebersysteme. Dem Ausblick liegt die Einschätzung zugrunde, dass die Umsetzung der EU-Richtlinie in deutsches Recht im dritten Quartal 2022 erfolgt. Der Vorstand erläutert die Geschäftsergebnisse ab 11:00 Uhr (MESZ) in der heutigen Videokonferenz. Eine Einwahl ist nicht notwendig. Diese wird unter ( Q1 2022 Results) live im Internet übertragen. Fragen können über die Q&A-Funktion (Chat) vorab oder während der Übertragung gestellt werden. Wichtige Kennzahlen (IFRS; in TEUR) Q1 2022 Q1 2021 +/- Umsatz 14.115 10.549 34% Operative Aufwendungen 14.582 10.913 34% EBITDA 252 309 -19% EBIT -1.766 -967 -83% Konzernergebnis -971 -926 -5% Operativer Cash Flow* 2.519 957 >100% Eigenkapitalquote (%)** 50 56 - * Im Interesse einer besseren Darstellung der Finanzlage wird das Zinsergebnis im Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst ** Vorjahreszahlen angepasst. Wir verweisen auf den Gliederungspunkt 20.1.4 Darstellungsänderungen und Reklassifizierungen im Geschäftsbericht 2021 Weitere Hinweise: Die Zahlen für Q1 2022 sind untestiert. Unternehmensmitteilungen der EQS Group AG erhalten Sie auch kostenlos und unverzüglich auf ihr mobiles Endgerät: per DGAP News App direkt auf ihre AppleWatch oder das iPhone ( http://newsapp.dgap.de). Die EQS Group ist ein führender internationaler Cloud-Anbieter in den Bereichen Corporate Compliance, Investor Relations und Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG Tech). Weltweit nutzen Tausende Unternehmen die Produkte der EQS Group, um Vertrauen zu schaffen, indem sie zuverlässig und sicher komplexe regulatorische Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent über ihren Geschäftserfolg sowie dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft und das Klima berichten. Die Produkte der EQS Group sind in der Cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Prozesse in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Fallbearbeitung, Richtlinienmanagement und Genehmigungsprozesse ebenso professionell steuern wie das Geschäftspartnermanagement, die Insiderlistenverwaltung und die Meldepflichten. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, aber auch IR-Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten.

Kontakt:
André Marques
CFO
Tel.: +49 89-444430033
Mob.: +49 175-5250009
Email.: andre.marques@eqs.com 