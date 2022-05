Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.05.2022 Kursziel: 52,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Nynomic startet erfolgreich in das neue Jahr - Kursrücksetzer bietet attraktive Kaufgelegenheit Nynomic hat gestern vorläufige Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht, die eine Fortsetzung des Wachstumskurses bei gleichzeitiger Margenausweitung offenbaren. Indes stimmt uns der erneute Rekord-Auftragsbestand zuversichtlich, dass die u.E. gewohnt konservative Guidance des Vorstandes im laufenden Jahr deutlich übertroffen wird. [Tabelle] Umsatz und EBIT trotz starker Vorjahresbasis mit erneuter Steigerung: Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 4,4% yoy auf 28,2 Mio. Euro und damit im Rahmen unserer Erwartung (28,0 Mio. Euro). Der Anstieg ist insbesondere vor dem Hintergrund, dass im Vorjahr das bis dato stärkste Q1 der Firmengeschichte erzielt wurde, besonders eindrucksvoll und untermauert das starke operative Momentum des Konzerns inmitten der derzeitigen globalen Beschaffungs- und Lieferkettenkrisen. So verzeichneten sowohl die erstmalig vollkonsolidierten Unternehmen MGG und Image Engineering als auch das organische Geschäft in allen drei Segmenten ein deutliches Wachstum. Das EBIT verzeichnete u.a. auch dank eines vorteilhaften Produktmixes eine überproportionale Steigerung um 10,8% yoy auf 4,1 Mio. Euro, womit auch die von uns antizipierte Margenausweitung erreicht wurde. Auftragsbestand übertrifft bisherigen Höchststand: Der Auftragsbestand per Ende März von ca. 75,8 Mio. Euro konnte trotz des erneuten Q1-Rekordumsatzes den Bestand zum Jahresende 2021 (74,1 Mio. Euro) nochmals leicht übertreffen (+2,3% qoq), was u.E. die Visibilität für den weiteren Jahresverlauf entsprechend stärkt. Lieferketten für Komponenten weitgehend gesichert: Gemäß Management stellt die Beschaffung von Komponenten derzeit zwar eine Herausforderung dar, größere Einschränkungen erfährt Nynomic bisher jedoch nicht. Hier kommen dem Unternehmen bereits frühzeitig aufgebaute Lagerbestände sowie eine Multiple-Sourcing-Strategie zugute, sodass wir auch für den weiteren Jahresverlauf aktuell keine negativen Effekte erwarten. Bestätigte Guidance gut erreichbar: Auf Basis der starken Q1-Zahlen hat der Vorstand die Guidance (Umsatz: mind. 110 Mio. Euro; EBIT-Marge: > 12,4%) bestätigt. Mit Blick auf den hohen Auftragsbestand sowie die aktuelle Produkt-Pipeline (vgl. Comment vom 25.03.2022) sind wir unverändert davon überzeugt, dass Nynomic sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig eine Steigerung über die avisierten Untergrenzen hinaus gelingen wird. Fazit: Die starken Q1-Zahlen verdeutlichen die ungebrochen hohe Nachfrage nach den innovativen Mess- und Analyselösungen von Nynomic inmitten der schwierigen makroökonomischen Lage. Wir bestätigen unser Rating und Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24163.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °