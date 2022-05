S&P 500 Index: SKS-Formation aktiviert!

In der abgelaufenen Handelswoche kämpfte der marktbreite S&P 500 Index noch um eine wichtige Unterstützung aus dem Frühjahr, diese Woche zeigt sich dabei tiefrot, wodurch auch eine Trendwende in Form einer SKS-Formation aktiviert wurde. Sollten Bullen am letzten Handelstag dieser Woche nicht massiv intervenieren, könnte es mit den Notierungen auf Sicht der nächsten Wochen weiter abwärtsgehen.

Der Kursrutsch unter die Nackenlinie sowie das Niveau von 4.100 Punkten zeigt klare Abwärtstendenzen, bislang kamen Abschläge auf 3.858 Punkte zustande. Allerdings ist das Chartbild seit Anfang dieses Jahres stark angekratzt, weshalb weitere Abschläge zwingend einkalkuliert werden sollten.

Eine vollständige Umsetzung der vorliegenden SKS-Formation könnte demnach Abwärtspotenzial an 3.393 Punkte freisetzen, mit einem kurzen Zwischenstopp darf um 3.723 Punkten gerechnet werden.

Um die angespannte Lage in letzter Sekunde doch noch entschärfen zu können, müsste mindestens ein Anstieg über 4.200 Punkte gelingen. Nur knapp darüber verläuft auch schon der 50-Wochen-Durchschnitt bei 4.326 Punkte und dämmt Gewinne effektiv ein. Vollkommen aus dem Schneider dürfte der S&P 500 Index erst oberhalb von 4.600 Punkten sein.