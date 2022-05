Trading-Chance Walt Disney: Morning Star an der runden 100er-Marke

Werbung

Die Erwartung, dass Walt Disney nach der Corona-Krise sofort massiv durchstarten würde, wurde mittlerweile durch Inflation und gestiegene Kosten zwar vom Tisch gewischt, aber: Zuletzt hat sich der Kurs zum 2021 erreichten Allzeithoch glatt halbiert und an der runden 100er-Marke ein kurzfristig bullisches Signal generiert. Eine kurzfristige Trading-Chance für risikofreudige Akteure.

Es schien immer nur aufwärts zu gehen mit dem Freizeitpark- und Medienkonzern Walt Disney … bis Corona kam und alles auf den Kopf stellte. 2020 wurde für das Unternehmen zu einem Verlustjahr. Und auch, wenn 2021 wieder schwarze Zahlen geschrieben wurden: Rund lief es noch nicht. Vor allem nicht so rund, wie sich das jene dachten, die die Aktie im Frühjahr 2021 auf den Rekordlevel von über 200 US-Dollar nach oben kauften. Die Gründe liegen auf der Hand:

Noch ist diese Aktie nicht „billig“

Alles wird teurer, den Menschen sitzt das Geld nicht mehr so locker in der Tasche. Das reduziert die Einnahmen in den zahnreichen, weltweit verteilten Freizeitparks. Zugleich waren Filmproduktionen auch 2021 durch Corona-Einschränkungen behindert, die Kinos waren geschlossen oder nur mit halber Auslastung geöffnet. Hinzu kommt: Egal, ob viele oder wenige Besucher in die Disneyland- und Disneyworld-Parks strömen: Die zu betreiben, ist immens energieaufwändig. Und Energie wird immer teurer. Aber irgendwann ist eine Aktie dann eben auch mal auf einem Level angekommen, das der trüberen Realität wieder entspricht. Ist dieser Level jetzt erreicht?

Das sollte man besser nicht unterstellen. Denn würde die durchschnittliche Gewinnschätzung der Analysten für 2022 zutreffend sein und Walt Disney in diesem Jahr etwa 4,15 US-Dollar pro Aktie verdienen, würde sich daraus mit dem Schlusskurs des Freitags ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von knapp 26 ergeben. In „normalen“ Zeiten früherer Jahre lag das aber meist zwischen 18 und 20. Billig ist die Aktie also auch jetzt noch nicht, daher ist diese Trading-Chance genau das, was sie vom Namen her bezeichnet: Eine Gelegenheit, vor allem basierend auf einer chart- und markttechnischen Situation, die auf eine Bewegung im kurzfristigen Zeitraster abzielt.

Morning Star und runde Marke: Das könnte die Bullen locken

Auf eben dieser kurzfristigen Ebene ergibt sich allerdings in der Tat eine interessante Basis für einen Long-Trade. Am vergangenen Mittwochabend kam die Quartalsbilanz des Unternehmens auf den Tisch. Wie zuletzt oft übertraf man dabei zwar die Analystenprognosen für Gewinn und Umsatz gleichermaßen, die Aktie wurde am Donnerstag aber trotzdem zunächst massiv verkauft. Aber, der Chart zeigt es:

Quelle: marketmaker pp4

Als die Walt Disney-Aktie die runde Marke von 100 US-Dollar touchierte, kamen Käufe auf, die dazu führten, dass der Donnerstag mit einem bullischen „Hammer“ endete. Dieser bildet zusammen mit der roten Kerze des Vortages und der weißen Kerze, die am Freitag folgte, einen „Morning Star“. Der bedarf, um relevant zu werden, zwar einer zeitnahen Bestätigung durch Anschlusskäufe. Aber nachdem die „bad news“, wenn man übertroffene Prognosen überhaupt so nennen darf, jetzt auf dem Tisch liegen, die Aktie eine runde Marke hielt, die Markttechnik überverkauft ist und dann auch noch ein Morning Star entstand, ist eine Gegenbewegung nach oben allemal gut möglich.

Es geht nicht um die Trendwende, sondern nur um eine Erholung der Aktie

Man muss aber in jedem Fall einen kurzen Zeithorizont ansetzen und nicht zu viel von der Aktie erwarten. Eine machbare Dimension einer solchen Gegenbewegung wäre die Widerstandszone um 128/129 US-Dollar. Und im Gegenzug muss man sich für den Fall absichern, dass die Short-Seller vorzeitig zurückkommen und eine Rallye abwürgen. Sollte die Walt Disney-Aktie das Tief des Donnerstags, das bei 99,47 US-Dollar lag, nennenswert unterschreiten, gilt es, konsequent auszusteigen. Denn mit Blick auf die oben erwähnte, immer noch nicht günstige Bewertung der Aktie auf Basis des Kurs/Gewinn-Verhältnisses sollte man besser nicht versuchen, einen erneuten Abwärtsimpuls auf der Long-Seite auszusitzen.

Wir haben für diese Rallye-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long der UBS herausgesucht. Dieses Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit hat einen Basispreis und K.O.-Level von 68,392 US-Dollar, woraus sich zum heutigen Handelsstart ein Hebel von 2,65 errechnet. Einen Stop Loss würden wir im Zertifikat bei 2,88 Euro ansetzen, das entspräche einem Kurs der Walt Disney-Aktie von ca. 98 US-Dollar, knapp unter dem jüngsten Tief. Die WKN dieses Long-Zertifikats lautet UH66BK.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 116,44 US-Dollar, 128,38 US-Dollar, 129,26 US-Dollar

Unterstützungen: 99,47 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Walt Disney

Basiswert Walt Disney WKN UH66BK ISIN DE000UH66BK6 Basispreis 68,392 US-Dollar K.O.-Schwelle 68,392 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 2,65 Stop Loss Zertifikat 2,88 Euro

