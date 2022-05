BYD - Ist das der große Durchbruch?

BYD Co. Ltd. - WKN: A0M4W9 - ISIN: CNE100000296 - Kurs: 30,730 € (L&S)

Die BYD-Aktie wird heute auf Tradegate stark nachgefragt und kann aktuell über 6 % zulegen. Damit scheint die Aktie die Konsolidierung der letzten Tage und Wochen mit einem kleinen Kaufsignal beenden zu wollen.

Großer Turnaround möglich!

Wobei, so klein ist das potentielle Kaufsignal gar nicht. Nachdem die Aktie Ende letzten Jahres in eine große Korrektur überging und ausgehend von knapp 37 EUR bis auf ein Tief unter 20 EUR zurückfiel, bildete sich in den vergangenen Monaten eine große inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Die Nackenlinie und der entscheidende Widerstandsbereich bei ca. 29,45 EUR wird nun überschritten. Damit könnte jetzt ein neuer Aufwärtstrend starten, der ein neues Hoch oberhalb von 37,50 EUR als Ziel hat. Aus der inversen SKS-Formation lassen sich rechnerisch sogar Ziele bei 39,45 EUR und gut 47 EUR ableiten.

Im besten Fall können diese Ziele in den nächsten Tagen und Wochen relativ direkt abgearbeitet werden, ohne dass der Kurs noch einmal auf 29,45 EUR zurückfällt. Aber auch mit einer solchen Pullback-Bewegung bleiben die Bullen im Vorteil. Erst wenn der Kurs wieder tiefer in die alte Konsolidierung zurückfällt oder diese gar gänzlich durchläuft und nach unten durchbricht, ist Vorsicht geboten. Die Bären können dann wieder das Ruder übernehmen und zu einem Test des Jahrestiefs ansetzen.

BYD Co. Ltd.

Fazit: In der BYD-Aktie könnte gerade ein neuer Bullenmarkt starten. Nicht nur, dass eine mehrmonatige inverse SKS-Formation vollendet wird, der Preisbereich ab ca. 29,50 EUR ist schon seit mehr als einem Jahr ein starker Widerstand, den man nun hinter sich zu lassen scheint.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)