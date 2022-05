DGAP-News: Coloured Ties veroffentlicht aktuelle Informationen zum Unternehmen

DGAP-News: Coloured Ties Capital Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 17. Mai 2022) - Coloured Ties Capital Inc. (TSXV: TIE) ("Coloured Ties" oder das "Unternehmen") hat die folgenden Meldungen zum Unternehmen veröffentlicht. Das Unternehmen freut sich, mitteilen zu können, dass es seit der Änderung seines Geschäftsschwerpunkts von der Mineralexploration zu einem Investment-Emittenten mehrere erfolgreiche Investitionen getätigt hat, die dem Unternehmen positive Renditen gebracht haben. Zum 31. Dezember 2021 verfügte das Unternehmen über ein Nettovermögen von etwa 20.955.000 $, das sich aus Barmitteln und liquiden Anlagen in öffentlichen und privaten Unternehmen zusammensetzt. Die Gesamtverbindlichkeiten betrugen zum 31. Dezember 2021 etwa 225.000 $. Dies entspricht einem Nettoinventarwert des Unternehmens von 0,90 $ pro Aktie auf der Basis von 23.275.641 ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien (alle Zahlen basieren auf ungeprüften Jahresabschlüssen und sind in kanadischer Währung angegeben und unterliegen Schwankungen). Das Unternehmen beabsichtigt, in den kommenden Wochen seine neuesten Jahresabschlüsse vorzulegen. Kal Malhi, CEO, erklärt: "Coloured Ties befindet sich in einer hervorragenden Position, um mit Hilfe der vorhandenen Bilanz Investitionen in neue Technologien und Mineralexplorationsprojekte zu tätigen. Wir sind hoch erfreut über unser aktuelles Portfolio und die Entwicklungen in unseren investierten Unternehmen wie Ride Vision und Patriot Battery Metals. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unseren Aktionären außergewöhnliche Renditen für unser Investitionsportfolio zu bieten und den Nettoinventarwert von Coloured Ties zu steigern. In der derzeitigen Marktkorrektur werden wir die sich bietenden Investitionsmöglichkeiten sorgfältig prüfen und unser Investitionsmodell anwenden." AKTIENRÜCKKAUF Coloured Ties Capital Inc. kündigte die Absicht an, ein Normal Course Issuer Bid (NCIB) für bis zu 1.163.782 Stammaktien des Unternehmens - etwa 5 Prozent der nach dem Stand vom 10. Januar 2022 ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens - durchzuführen. Der Ankauf der Aktien im Rahmen des NCIB findet auf dem offenen Markt über den TSX Venture Exchange sowie über andere ausgewiesene Börsen und alternative Handelssysteme in Kanada in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen statt. Die Aktien werden zu dem zum Zeitpunkt des Kaufs geltenden Marktpreis zurückgekauft und anschließend annulliert. Der NCIB wird über Canaccord Genuity, einen an der Börse aktiven Händler, abgewickelt und erfolgt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Börse. Das Unternehmen hat die Genehmigung der Börse für einen Beginn des NCIB am 15. Dezember 2021 erhalten. Das Angebot endet am 14. Dezember 2022 oder früher, wenn die gewünschte Anzahl an NCIB-Aktien erreicht worden ist. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Angebot früher zu beenden, wenn es dies für angemessen hält. Obwohl Coloured Ties beabsichtigt, Aktien unter seinem NCIB zu kaufen, kann nicht garantiert werden, dass solche Käufe auch tatsächlich durchgeführt werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Kauf der Aktien die Beteiligungsquote aller verbleibenden Wertpapierinhaber erhöhen und für diese von Vorteil sein wird. Die Käufe im Rahmen des Normal Course werden auch zu einer erhöhten Liquidität auf dem Markt führen. Bis heute hat Coloured Ties 786.500 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 0,326 $ erworben. RÜCKZAHLUNG DES FERTIMAR-DARLEHENS Am 31. August 2018 hatte das frühere Management von Coloured Ties als Teil einer Transaktion zur geplanten umgekehrten Übernahme ein Darlehen in Höhe von 1,8 Millionen US-Dollar an Fertimar Mineracao E Navegacao SA gewährt. Die umgekehrte Übernahme-Transaktion kam nicht zustande, und das Unternehmen hat mit Fertimar einen Rückzahlungsplan ausgearbeitet. Gemäß dem Rückzahlungsplan zahlt Fertimar ab Januar 2022 einen Gesamtbetrag von 1.300.000 $ in zwölf monatlichen Raten zurück. Zum 30. April 2022 hat Fertimar planmäßig Zahlungen in Höhe von insgesamt 317.108 $ geleistet und in den kommenden Monaten sind weitere Zahlungen in Höhe von 982.892 $ vorgesehen. DIE NEUESTEN INFORMATIONEN ZU INVESTITIONEN Ride Vision Im Januar 2022 hat Coloured Ties in Ride Vision, ein privates Unternehmen mit Sitz in Israel, investiert. Ride Vision entwickelt ein einzigartiges Advanced Rider Assistance System (ARAS), das speziell auf die Sicherheit von Fahrern ausgelegt ist. Ride Vision arbeitet an der Entwicklung einer branchenführenden Technologie zur Kollisionsvermeidung (CAT™), die künstliche Intelligenz (neuronale Netze) mit Computer Vision verbindet und die sich nahtlos in alle Motorrad- und Motorrollermarken und -modelle integrieren lässt. Jüngste Entwicklungen bei Ride Vision: Ride Vision hat eine Partnerschaft mit Israels führender Versicherungsgesellschaft IDI Insurance abgeschlossen, nachdem ein erfolgreiches Pilotprojekt mit einem großen Automobilhersteller gezeigt hat, dass die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Zusammenstoßes um 60 % sinkt. Die neue Partnerschaft wird aktiv zu einer Zeit, in der tödliche Unfälle mit Zwei- und Dreirädern in Israel alarmierend angestiegen sind - von 20 im Jahr 2020 auf 44 im Jahr 2021 innerhalb von etwa 6 Monaten. Dadurch entstehen dem Staat Israel jedes Jahr mehr als 2 Mrd. ILS an Kosten. Bei dem internen Pilotprojekt haben mehrere IDI-Mitarbeiter verschiedene Fahrzeugtypen objektiv mit dem Produkt Ride Vision 1 getestet und Feedback zu Verkehrsverhalten und Zufriedenheit abgegeben. Expansion in neue Märkte Nach der erfolgreichen Einführung und der lebensrettenden Technologie in Israel und Italien hat Ride Vision nun auch den australischen Markt erschlossen, zunächst in New South Wales. Seit Oktober 2021 steht das Ride Vision-System australischen Fahrern zur Nachrüstung ihrer Motorräder zur Verfügung. Der Tier-1-Zulieferer Minda Corporation, das Flaggschiffunternehmen von Spark Minda, hat sich mit Ride Vision zusammengeschlossen, um seine Produkte auf den indischen Markt zu bringen. Weitere Informationen zu Ride Vision finden Sie unter: www.ride.vision Patriot Battery Metals Inc. Coloured Ties hat insgesamt 1.284.500 Stammaktien von Patriot Battery Metals (PMET) erworben. Die Aktienkäufe wurden zwischen Dezember 2021 und März 2022 auf dem Canadian Securities Exchange zu einem Durchschnittspreis von 0,97 $ durchgeführt. Patriot Battery Metals hat auf seiner Lithiumliegenschaft Corvette in Quebec erste Erfolge bei den Bohrungen erzielt, und der Aktienkurs des Unternehmens hat aufgrund der ersten Bohrergebnisse an Wert gewonnen. Weitere Informationen zu PMET finden Sie unter: www.patriotbatterymetals.com NSR Kauf für Arnett Creek Coloured Ties hat Gespräche mit einer privaten Partei über den Erwerb einer 1-prozentigen Net Smelter Royalty auf dem Goldprojekt Arnett Creek, das von Revival Gold erschlossen wird, aufgenommen. Das von Revival Gold entwickelte Goldprojekt Beartrack-Arnett befindet sich in Idaho, USA. Eine neue Mineralressourcenschätzung für Beartrack-Arnett wird für Ende April erwartet. Die Verhandlungen sind noch in einem frühen Stadium und es gibt keine Garantie, dass ein Erwerb der NSR zustande kommt. Weitere Informationen über Revival Gold und eine Zusammenfassung ihrer Entwicklungsprojekte finden Sie unter: www.revival-gold.com Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Kal Malhi

Chief Executive Officer

kal@bullruncapital.ca Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Mit Ausnahme der hierin aufgeführten historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Das Unternehmen wird diese zukunftsgerichteten Aussagen nicht aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung anzupassen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Ausführlichere Informationen über potenzielle Faktoren, die die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Dokumenten enthalten, die das Unternehmen regelmäßig bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Datum dieser Veröffentlichung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Leser*innen werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/124410 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/124410

