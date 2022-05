TecDAX: Ein Doppelboden ist gern gesehen

Nach einem Kursabschlag von annähernd 30 Prozent beim deutschen Technologieindex TecDAX seit Herbst letzten Jahres scheint sich das Barometer in dem mittleren Kursbereich aus 2020 zu stabilisieren und arbeitet offenbar an einem Doppelboden in diesem Bereich. Eine erfolgreiche Auflösung könnte den langfristigen Aufwärtstrend wieder aktivieren und würde auf mittelfristiger Basis weitere Gewinne sichern.

Die Kurskapriolen der letzten Jahre wurden in den letzten Monaten nahezu vollständig korrigiert, von 4.010 Punkten ging es für den TecDAX auf 2.895 Zähler und somit eine wichtige Unterstützung aus 2020 abwärts. Dem gesellt sich noch ein potenzieller Doppelboden hinzu, dessen Triggermarke für einen erfolgreichen Abschluss um den EMA 50 (Woche) sowie der Kursmarke von 3.393 Punkten verläuft.

Sollte der TecDAX demnach diese beiden Hürden meistern, wäre ein Anstieg an 3.535 Punkte vorstellbar, darüber würde schließlich ein seit Herbst letzten Jahres bestehender Abwärtstrend um 3.705 Punkten in den Fokus der Händler rücken. Dies wäre ein mögliches Szenario für die nächsten Wochen, eine nachhaltige Trendwende würde hieraus allerdings noch nicht hervorgehen.

Sollte das Barometer den Bereich von 2.800 Punkten allerdings bärisch kreuzen, würde dies ganz klar auf eine Fortsetzung der Korrektur auf zunächst 2.758 Punkte hindeuten, darunter wären Abschläge auf rund 2.400 Zähler kaum zu vermeiden.