ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 81 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahl der aktiven Kunden des Kochboxenversenders entwickle sich erwartungsgemäß, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe man begonnen, die Preise zu erhöhen. Der Neukundengewinn zahle sich derzeit in weniger als sechs Monaten aus./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2022 / 13:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2022 / 19:00 / ET

