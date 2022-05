DGAP-Adhoc: SBF AG beschließt Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals zur Finanzierung des weiteren Wachstums (deutsch)

SBF AG beschließt Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals zur Finanzierung des weiteren Wachstums

SBF AG beschließt Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals zur Finanzierung des weiteren Wachstums 19.05.2022 SBF AG beschließt Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals zur Finanzierung des weiteren Wachstums Leipzig, 19. Mai 2022 - Der Vorstand der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN A2AAE2, "SBF") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von gegenwärtig EUR 8.824.027 um bis zu EUR 882.402 auf bis zu EUR 9.706.429 durch die Ausgabe von bis zu 882.402 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 ("Neue Aktien"), gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals 2021 und unter Auschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen ("Kapitalerhöhung"). Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 voll gewinnanteilberechtigt. Die Neuen Aktien sollen im Wege einer Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten Investoren platziert werden. Der Platzierungspreis wurde auf EUR 9,40 je Neuer Aktie festgelegt. Die Neuen Aktien sollen anschließend prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr an der Börse München (m:access) einbezogen werden. Der Nettoemissionserlös aus der der Kapitalerhöhung soll der Finanzierung des weiteren Wachstums der SBF AG dienen. Dies betrifft insbesondere Investitionen in den Aufbau von Vorratsvermögen, für Forschung, Vertrieb und Marketing sowie den möglichen Erwerb weiterer Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen im Bereich der Geschäftstätigkeit der SBF-Gruppe zum weiteren Ausbau der Wertschöpfungskette. Die Transaktion wird von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet. Über die SBF-Gruppe: SBF ist ein börsennotierter Anbieter von LED-Beleuchtungssystemen für Schienenfahrzeuge und die Industrie. Mit dem Fokus auf energieeffiziente LED-Beleuchtung profitiert SBF von den Megatrends Klimaschutz sowie Urbanisierung und erwartet in den kommenden Jahren zweistellige Wachstumsraten. Im Geschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" ist SBF ein Tier-1-Lieferant komplexer Decken- und Beleuchtungssysteme für die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller. Starke Technologiekompetenz, hohe Wertschöpfungstiefe und maßgeschneiderte Kundenlösungen sind die Basis für eine führende Marktposition. Im Geschäftsfeld "Industrielle Beleuchtung" bietet SBF moderne und smarte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung von Industrieanlagen und Infrastruktur wie Straßen und Bahnhöfen. Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com. Unternehmenskontakt: SBF AG Der Vorstand Zaucheweg 4 04316 Leipzig Tel: +49 (0)341 65235 894 E-Mail: info@sbf-ag.com Pressekontakt: Kirchhoff Consult AG Alexander Neblung Borselstraße 20 22765 Hamburg Tel: +49 (0)40 60 91 86 70 E-Mail: sbf@kirchhoff.de Wichtiger Hinweis Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der SBF AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht. Die neuen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung noch bei Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sprache: Deutsch Unternehmen: SBF AG Zaucheweg 4 04316 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 65235894 E-Mail: info@sbf-ag.com Internet: www.sbf-ag.com ISIN: DE000A2AAE22 WKN: A2AAE2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart