DGAP-News: Netfonds AG: Kontinuierliches Wachstum und erhöhte Profitabilität im 1. Quartal 2022 (deutsch)

Netfonds AG: Kontinuierliches Wachstum und erhöhte Profitabilität im 1. Quartal 2022

Hamburg, 19. Mai 2022- Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform für die deutsche Finanzindustrie, konnte auch im 1. Quartal 2022 ein kontinuierliches Wachstum des Geschäftsvolumens erzielen. Der Quartals Konzernumsatz erhöhte sich auf 46,2 Mio. EUR (Vorjahr 41,1 Mio. EUR), dies entspricht einem Zuwachs von 12,5% gegenüber dem Vorjahr. Auf vergleichbarer Basis, bereinigt um die zum Jahresende 2021 mehrheitlich veräußerte NSI Netfonds Structured Investments GmbH (NSI GmbH), betrug das Wachstum der operativen Geschäftsbereiche (Investment- und Versicherungsplattform) in der Netfonds Gruppe 16,8%. Der Netto-Konzernumsatz nach Weiterleitung der Vergütungen an die angeschlossenen Partner erreichte im selben Zeitraum 8,60 Mio. EUR (Q1 2021: 8,55 Mio. EUR bzw. bereinigt um die veräußerte NSI GmbH +4,2%). Ergebnisseitig konnte die Netfonds Gruppe das EBITDA im Vorjahresvergleich auf 1,9 Mio. Euro (Vorjahr 1,20 Mio. Euro) um 59,3% erhöhen. Noch deutlich dynamischer entwickelte sich das EBIT, das auf 1,10 Mio. Euro von ca. 0,54 Mio. EUR mehr als verdoppelt werden konnte. Das EBT vervielfachte sich auf 1,10 Mio. Euro (0,32 Mio. EUR in 2021) im Vorjahreszeitraum. Hierbei profitiert die Netfonds Gruppe seit Jahresbeginn von einem nahezu ausgeglichenen Finanzergebnis bedingt durch die Entkonsolidierung der NSI GmbH. "Unsere Unternehmensgruppe ist auch im ersten Quartal 2022 trotz der Rückschläge an den Aktien- und Rentenmärkten und die politischen und Lieferketten Unwägbarkeiten weiterhin kontinuierlich gewachsen. Die Assets under Administration sind über alle Geschäftsbereiche zum Quartalsultimo leicht auf 21,7 Mrd. Euro im Quartalsverlauf bzw. um 19% im Vorjahresvergleich gestiegen. Auch das Segment Versicherungen wächst weiterhin erfreulich, wobei das Belegschaftsgeschäft rund um die betriebliche Pflegeversicherung CareFlex weiterhin nur kleinere Impulse liefern konnte. Die Nutzung und Verbreitungsbasis unserer digitalen Cloud basierten Beraterplattform finfire erfreut sich bei bestehenden und neuen Kunden und Partnern immer größerer Beliebtheit. Nach der Einführungsphase kann unser ca. 70 köpfiges Inhouse IT-Team die Entwicklung nun noch beschleunigen", äußert sich Martin Steinmeyer, CEO der Netfonds AG. Die wichtigsten Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal stellten sich wie folgt dar: in Mio. EUR Q1 2021 Q1 2022 Entwicklung Brutto-Konzernumsatz 41,1 46,2 +12,5% ex. NSI GmbH* 39,5 +16,8% Netto-Konzernumsatz 8,6 8,6 +0,7% ex. NSI GmbH* 8,3 +4,2% EBITDA 1,2 1,9 +59,3% Rohertragsmarge/Netto Umsatz 20,80% 22,10% EBIT 0,54 1,1 +106% EBT 0,32 1,1 +243% Assets under Administration 18.200 21.700 +19% Zum Umsatzwachstum im ersten Quartal trugen die Segmente Wholesale und Regulatory bei. Der Bereich Regulatory konnte wiederum einen überproportionalen Zuwachs von ca. 31 Prozent auf 19,7 Mio. EUR Umsatz (Q1 2021: 15,0 Mio. EUR) erzielen. Der Bereich Wholesale erreichte einen Umsatz in Höhe von 25,4 Mio. EUR (Q1 2021: 23,6 Mio. EUR). Der Bereich Real Estate, Products & Marketing ist durch die Veräußerung der NSI GmbH nicht mehr mit dem Vorjahr vergleichbar. Bei geringeren Brutto Umsätzen planen wir hier zukünftig mit einer deutlichen Margenerhöhung für die Netfonds Gruppe, bedingt durch die exklusive Vertriebskooperation mit der NSI GmbH. Im Einzelnen entwickelte sich der vorläufige Brutto-Konzernumsatz nach Segmenten im ersten Quartal 2021 wie folgt: in Mio. EUR Q1 2021 Q1 2022 Entwicklung Regulatory & Technology 15,0 19,7 +31,3% Wholesale 23,6 25,4 +7,6% Real Estate, Products & Marketing* 2,5 1,1 -56,0% *(2022 ex. NSI GmbH) Ausblick Die im Zuge der Veröffentlichung des Jahresabschluss geäußerte Prognose eines organischen Wachstums der Netfonds Gruppe in einer Größenordnung von 10-15% wird bekräftigt. Die zunehmende Verbreiterung in der Nutzung der finfire Plattform, sowie der kontinuierliche "Shift" der Assets in Richtung Vermögensverwaltung und Fondsmanagement, führen zu einer zunehmenden Skalierung unseres Plattform Geschäftsmodells. Als Folge hieraus erwartet der Vorstand einen deutlich überproportionalen Anstieg des operativen Gewinns der Netfonds Gruppe. Kontakt Aud Wiese Investor Relations Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Tel.: +49 40 822 267 314 E-Mail: awiese@netfonds.de Über die Netfonds Gruppe Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar. --------------------------------------------------------------------------- 19.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 822267 0 E-Mail: info@netfonds.de Internet: www.netfonds.de ISIN: DE000A1MME74 WKN: A1MME7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access)