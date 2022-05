ATLASSIAN - Auf des Messers Schneide

Atlassian Corporation PLC - WKN: A2ABYA - ISIN: GB00BZ09BD16 - Kurs: 174,750 $ (Nasdaq)

Die Aktie des Softwareanbieters Atlassian markierte nach einer langen und steilen Rally ein Allzeithoch bei 483,13 USD. Danach stürzte die Aktie in einem Trendkanal ab. Am 09. Mai durchbrach der Wert die Unterkante des Kanals und auch gleich noch den Aufwärtstrend seit dem Allzeittief aus dem Februar 2016 bei 16,92 USD.

Nach einem Tief bei 161,04 USD lief die Aktie in den letzten Tagen unterhalb des gebrochenen Aufwärtstrends und unterhalb der Unterkante des Abwärtstrendkanals seitwärts. Diese Seitwärtsbewegung weist aber bisher die Struktur eines potenziellen Doppelbodens auf. Die Nackenlinie liegt bei 189,23 USD.

Rally oder Absturz?

Die Atlassian-Aktie befindet sich in einer entscheidenden Phase. Der Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung der letzten Tage kann die Bewegungsrichtung für mehrere Wochen vorgeben.

Gelingt ein Ausbruch über 189,32 USD, dann wäre Platz für eine Rally bis 224,66 USD. Später könnte die Aktie sogar an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 281,13 USD ansteigen.

Sollte der Wert allerdings unter 161,04 USD abfallen, dann droht eine weitere Verkaufswelle. Diese könnte zu Abgaben bis ca. 134,44/28 USD oder sogar bis ca. 60,88 USD führen.

Fazit: Die Atlassian-Aktie befindet sich trotz der massiven Verluste in den letzten Monaten in einer kritischen Situation. In Kürze könnte die Bewegungsrichtung für mehrere Wochen bis Monate entschieden werden.

