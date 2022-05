DGAP-News: Blue Cap AG: Kirsten Lange und Freya Oehle für den Aufsichtsrat der Blue Cap AG vorgeschlagen

DGAP-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

München, 20. Mai 2022 – Im Zuge der satzungsgemäßen Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates der Blue Cap AG auf der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juni 2022 stehen personelle Veränderungen innerhalb des Gremiums an, die den Aufsichtsrat verjüngen und in seinen Kompetenzen verbreitern sollen. Mit Kirsten Lange und Freya Oehle schlägt der Aufsichtsrat den Aktionären zwei hochqualifizierte Kandidatinnen vor, die das Kontrollorgan mit ihrer individuellen Erfahrung und ihrer Persönlichkeit optimal ergänzen und die weitere Entwicklung der Blue Cap ideal begleiten können. Gleichzeitig wird mit Dr. Kerstin Kopp ein Ersatzmitglied für den Aufsichtsrat zur Wahl vorgeschlagen. Kirsten Lange verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Industriegüterbranche. Nach ihrem Studium an der LMU und einem MBA vom INSEAD war sie Partnerin und Managing Director bei der Boston Consulting Group (BCG). Anschließend übernahm sie operative Verantwortung als Geschäftsführerin oder Vorständin bei deutschen und internationalen Industriegüterunternehmen, unter anderem bei Voith Hydro. Als Aufsichtsrätin bei Heidelberger Druckmaschinen AG und ATS Automation in Kanada sammelte sie weitreichende Erfahrungen innerhalb von Kontrollgremien. Aufgrund ihrer umfassenden Führungserfahrung und Expertise ist sie für den Vorsitz des Aufsichtsrates nominiert. Freya Oehle bringt insbesondere langjährige Digitalisierungsexpertise mit ein. Innerhalb der dieser Branche startete sie auch ihre Karriere als Gründerin und Geschäftsführerin. Unter anderem gründete sie die Dreitausendsassa GmbH in Hamburg, eine der führenden Kräfte im Bereich Digitalisierung von mittelständischen Unternehmen, die sie nach wie vor leitet. Darüber hinaus ist sie in zahlreichen Beiräten innerhalb der Digitalwirtschaft aktiv. Frau Oehle hat einen MSc der WHU – Otto Beisheim School of Management und der Kellogg School of Management. Dr. Kerstin Kopp ist seit über 30 Jahren als Rechtsanwältin im Bereich Merger & Acquisition aktiv. Nach dem Jurastudium in Bonn und anschließender Promotion war sie viele Jahre als Partnerin der internationalen Sozietät Clifford Chance tätig und hat dabei schwerpunktmäßig Private Equity Fonds beraten. Seit Mai 2021 ist sie Partnerin in der auf Transaktionen spezialisierten Kanzlei Lupp + Partner in Frankfurt. Sowohl der langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrates, Prof. Dr. Peter Bräutigam, als auch sein Stellvertreter, Dr. Stephan Werhahn, stehen aus persönlichen Gründen nicht mehr für eine weitere Wahlperiode zur Verfügung. Die weiteren bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Dr. Henning von Kottwitz, Dr. Michael Schieble und Michel Galeazzi stehen erneut zur Wahl. Aufsichtsrat und Vorstand der Blue Cap AG bedanken sich herzlich bei Prof. Dr. Bräutigam und Dr. Werhahn für ihren herausragenden Einsatz für das Unternehmen in den letzten Jahren, durch den sie einen wesentlichen Beitrag für die erfolgreiche Entwicklung der Blue Cap AG geleistet haben. Die Tagesordnung sowie die Lebensläufe der vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie unter www.blue-cap.de/investor-relations/hauptversammlung.

Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft investiert in mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Die Beteiligungen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen 30 und 80 Mio. Euro und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an neun Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik und Business Services. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.300 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG, Lisa Marie Schraml, Investor Relations & Corporate Communications, Tel. +49 89 288909-24; lschraml@blue-cap.de

