LINDE - Bricht die Aktie bald aus?

Am 06. Januar 2022 markierte die Linde-Aktie ein Allzeithoch bei 309,35 USD und musste danach einen deutlichen Rückschlag auf 244,00 USD hinnehmen. Dort drehte der Wert wieder nach oben und näherte sich am 21. April mit einem Hoch bei 305,25 EUR dem Allzeithoch stark an.

Seitdem konsolidiert die Aktie. Dabei fiel sie auf das kurzfristige log. 38,2 % Retracement bei 280,22 % zurück. In dieser Konsolidierung gabt zuletzt einige Kurssprünge und schnelle Richtungswechsel. Dies ist ein Anzeichen von Unsicherheit. Aktuell notiert der Wert nur noch wenig unter dem kurzfristigen Abwärtstrend. Dieser Trend liegt aktuell bei 303,16 EUR.

Neues Kaufsignal voraus?

Gelingt der Linde-Aktie ein Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend, dann käme es zu einem ersten Kaufsignal. Allerdings lägen bei 305,25 EUR und 309,35 EUR weitere wichtige Hürden. Ein Ausbruch darüber würde den Weg für eine Rally in Richtung 340-345 EUR ebnen.

Sollte der Wert aber unter 208,22 EUR abfallen, käme das Aufwärtsgap vom 16. März 2022 zwischen 271,35 EUR und 257,05 EUR in Reichweite. Bei einem Rückfall unter dieses Gap wäre sogar ein Test des Tiefs bei 244,00 EUR möglich.

Fazit: Die Linde-Aktie gehörte zuletzt zu den starken Werten im DAX und steht nun kurz vor einem Kaufsignal. Aber noch fehlt ein Ausbruch.

