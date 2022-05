Original-Research: GESCO AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG Unternehmen: GESCO AG ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2021 Empfehlung: Kaufen seit: 23.05.2022 Kursziel: 43,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Ungebrochen starke Entwicklung im ersten Quartal 2022 Corona, Ukraine-Krieg, Verwerfungen in den globalen Lieferketten, massive Preissteigerungen bei Material, Energie und Logistik, wachsende Inflation - all das hinderte die GESCO AG nicht daran, ihren Erfolgskurs in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2022 ungebremst fortzusetzen. So konnte die Unternehmensgruppe einschließlich der erstmals enthaltenen UMT-Akquisition sämtliche relevante Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich steigern. Dabei entfalten die Excellence-Programme im Rahmen der zwischenzeitlich weiterentwickelten Strategie NEXT LEVEL 25 immer mehr ihre Wirkung. Daher sind wir trotz der mit dem herausfordernden Umfeld verbundenen erhöhten Unwägbarkeiten zuversichtlich, dass die Wuppertaler Beteiligungsspezialisten ihren Weg des profitablen Wachstums auch weiterhin erfolgreich voranschreiten und die für 2025 ausgegebenen Zielsetzungen erreichen können. Diese beinhalten einen organischen und anorganischen Ausbau des Portfolios auf 3 Anker- und 12 Basisbeteiligungen, wobei ein Gruppenumsatz von rund 1 Mrd. Euro mit einer EBIT-Marge von 10 Prozent angestrebt wird. Dabei bleibt der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von über 55 Prozent, einer Barliquidität von knapp 43 Mio. Euro und einer Nettoverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten) von 34 Mio. Euro zum Ende des ersten Quartals bilanziell sehr solide aufgestellt. Nachdem mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 mit Andrea Holzbaur eine kompetente Nachfolgerin für die Ende April ausgeschiedene CFO Kerstin Müller-Kirchhofs gewonnen werden konnte, gehen wir zudem auch hier von einer entsprechenden Kontinuität aus. Obwohl wir unsere Schätzungen nochmals leicht heraufgesetzt haben, führen bewertungstechnische Faktoren dazu, dass wir unser Kursziel für den GESCO-Anteilsschein leicht von 45,00 auf 43,50 Euro zurücknehmen. Auf dieser Grundlage bietet das Papier aber aktuell immer noch ein sattes Potenzial von deutlich mehr als 80 Prozent. Zusätzliche Fantasie könnte aus möglichen weiteren Akquisitionen im Rahmen von NEXT LEVEL 25 resultieren. Zudem liegt die Ausschüttungsrendite auf Basis des Dividendenvorschlags derzeit bei sehr attraktiven 4,1 Prozent. Insgesamt bekräftigen wir daher unsere Einschätzung, dass das momentane Kursniveau dem Anleger eine sehr günstige Gelegenheit bietet, sich über den Kauf der GESCO-Aktie an einem attraktiven, breit diversifizierten Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands zu beteiligen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24255.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Duesseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 24 Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44 Buero Muenster: Postfach 48 01 10 D-48078 Muenster Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °