Sollten sich Investoren über die negative Hardware-Bruttomarge von Roku Sorgen machen?

Das vierte Quartal in Folge verzeichnete Roku (WKN:A2DW4X 3,47 %) mit seinem Player-Segment, das die Einnahmen aus dem Verkauf seiner beliebten Media Sticks umfasst, eine negative Bruttomarge. Schuld daran sind die üblichen Verdächtigen, wie Probleme in der Lieferkette und die Inflation, die zu höheren Inputkosten führen, die nicht an die Kunden weitergegeben werden können.

Auch wenn diese Situation die Anleger sauer auf die Aktie macht, die im Jahr 2022 um 58 % gefallen ist, trifft das Management die richtige Entscheidung, indem es die Preise nicht erhöht. Im Gegensatz zu dem, was viele Beobachter denken, ist das Hardware-Geschäft von Roku nicht das Kerngeschäft des Unternehmens.

Schauen wir uns das genauer an.

Rokus Ziel ist es, mehr Nutzer anzuwerben

In dem Quartal, das am 31. März endete, verlor Roku 15,1 Mio. US-Dollar durch den Verkauf seiner Mediengeräte, die die Nutzer an ihren Fernseher anschließen können, um Zugang zur Streaming-Plattform des Unternehmens zu erhalten. Und das Führungsteam um Gründer und CEO Anthony Wood geht davon aus, dass die Störungen in der Lieferkette und die Inflation in absehbarer Zeit anhalten werden. Daher ist das Umfeld im Moment so schwierig, dass der branchenweite TV-Absatz in den USA unter dem Niveau vor der Pandemie liegt.

Ich betrachte dies jedoch als ein vorübergehendes Problem, das im Großen und Ganzen keine große Sache ist. Roku möchte so viele Nutzer wie möglich gewinnen. Wenn das Unternehmen also kurzfristig Geld verlieren muss, um Kunden zu gewinnen, ist das in Ordnung. Die Hardware machte im ersten Quartal nur 11,8 % des Gesamtumsatzes aus – vor fünf Jahren, im ersten Quartal 2017, waren es noch 63,6 %.

Das eigentliche Kronjuwel des Roku-Geschäfts ist das Plattform-Segment, das die Einnahmen aus Werbe- und Abonnementverträgen umfasst. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 39 % und die Bruttomarge lag im letzten Quartal bei 58,7 %. Vor fünf Jahren machte das Plattformsegment noch 36,4 % des Geschäfts aus. Heute liegt dieser Anteil bei 88,2 %.

Das Ziel von Roku ist es, so viele aktive Konten wie möglich anzulegen, die das Unternehmen dann kontinuierlich monetarisieren kann. Wenn sich ein Zuschauer über Roku für einen Streaming-Dienst anmeldet, erhält das Unternehmen einen Anteil. Wenn jemand ein werbefinanziertes Streaming-Angebot auf Roku anschaut, erhält das Unternehmen ebenfalls eine Vergütung.

Deshalb könnte die jüngste Ankündigung von Netflix, ein günstigeres, werbefinanziertes Abonnement einzuführen, ein großer Gewinn für Roku sein. Roku hat mehr als 61 Millionen aktive Accounts, die in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 20,9 Milliarden Stunden an Inhalten gestreamt haben. Sobald Netflix die kostengünstigere Option anbietet, wird Roku in der Lage sein, seine Nutzerbasis zu monetarisieren, da es nun eine lukrative Möglichkeit hat, Einnahmen von Netflix-Zuschauern zu erzielen.

Ich glaube, dass sich die Herausforderungen in der Lieferkette und der Inflationsdruck mit der Zeit normalisieren werden und Roku infolgedessen keine Verluste mehr bei seinen Hardwareverkäufen machen wird. Ich denke aber, dass es die richtige Strategie ist, diese Produkte weiterhin zu den niedrigsten Preisen zu verkaufen. Roku will die Zahl der aktiven Kunden so schnell wie möglich erhöhen. Der wahre Wert entsteht mit der Zeit durch die Monetarisierung dieser Nutzer über die überlegene Werbeplattform.

Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von nur 4,7 ist Roku meiner Meinung nach im Moment ein echter Kauf.

Der Artikel Sollten sich Investoren über die negative Hardware-Bruttomarge von Roku Sorgen machen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Neil Patel auf Englisch verfasst und am 17.05.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Netflix und Roku.

