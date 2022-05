DGAP-News: Traumhaus AG meldet testierte Zahlen für Geschäftsjahr 2021

DGAP-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Immobilien/Jahresergebnis

Traumhaus AG meldet testierte Zahlen für Geschäftsjahr 2021 Nach HGB bilanziert Wiesbaden, 25.05.2022: Der von Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2) am 24.03.2022 gemeldete vorläufige Konzernumsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 kann mit 102,2 Mio. EUR bestätigt werden (vorläufige Zahlen: 102,0 Mio. EUR; Vorjahr: 85,8 Mio. EUR). Traumhaus meldet damit eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr i.H.v. rund 19 %. Die Gesamtleistung einschließlich sonstiger betrieblicher Erträge wuchs um rund 13 % auf 116,4 Mio. EUR (Vorjahr: 102,6 Mio. EUR). Das Konzern-EBITDA konnte um rund 42 % auf 13,1 Mio. EUR gesteigert werden und bestätigt damit die vorläufigen Zahlen vom 24.03.2022 im oberen Bereich (Spannbreite von 12,5 bis 13,3 Mio. EUR; Vorjahr: 9,2 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote steigt 2021 auf 31,4 % (Vorjahr: 23,9 %), während sich die Bilanzsumme auf 117,5 Mio. EUR beläuft (Vorjahr: 119,3 Mio. EUR). Das Eigenkapital wächst weiter auf 36,9 Mio. EUR (Vorjahr: 28,4 Mio. EUR).

Otfried Sinner, Vorstandsvorsitzender Traumhaus AG: „Auch 2021 hat sich unser Geschäftsmodell als sehr zuverlässig und bodenständig erwiesen. Trotz andauernder Pandemie konnten wir uns in sämtlichen Bereichen steigern, weil wir den hohen Grad der Automatisierung und Digitalisierung in der Krisenzeit weiter ausgebaut haben. Wir sind sehr zufrieden, ein so gutes Ergebnis für 2021 erreicht zu haben. Auch der umfangreich gesicherte Grundstückbestand übertraf mit über 40 Mio. EUR unser angestrebtes Akquisitionsziel von 30 Mio. EUR deutlich.“ Alle Zahlen sind testiert und nach HGB bilanziert. Traumhaus‘ ausgewiesene Umsätze und Erträge sind vollständig realisiert und im Gegensatz zu IFRS-Bilanzierungen nicht kalkulatorischer Natur. Die Wertansätze unserer Immobilien, Vorräte und weiteren Vermögensgegenstände werden HGB-konform nach dem strengen Niederstwertprinzip zu Anschaffungskosten und nicht zu Marktwerten bilanziert.

„In volatilen Zeiten mit erwarteten Zinssteigerungen und einer anziehenden Inflation, wie wir sie momentan erleben, gilt die HGB-Bilanz für Anleger als vertrauenswürdige Variante, weil sie nicht auf kalkulierte Projektgewinne und aktuelle Marktbewertungen setzt“, präzisiert Traumhaus AG-Vorstandsvorsitzender Sinner.



Über Traumhaus AG Die Traumhaus AG mit Sitz in Wiesbaden ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: „Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!“ Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel.

Traumhaus AG Investor Relations

Michael Bussmann

+49 6122 58653 – 68

m.bussmann@traumhaus-familie.de

Traumhaus AG Pressesprecherin

Christine Stein

+49-6122-58653-555

c.stein@traumhaus-familie.de

Medienkontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Klaus-Karl Becker

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de

