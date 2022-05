ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt nach Zahlen Nvidia auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Der Chip-Spezialist sei überraschend stark ins Jahr gestartet, doch liege der Ausblick für das zweite Quartal unter den Erwartungen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Langfristig blieben die Perspektiven gut, kurzfristig sorge aber die Lage in Russland und China sowie mit Blick auf Kryptowährungen für Unsicherheiten im Geschäft mit Grafikchips. Leistungsstarke Grafikchips werden zum Mining von Kryptowährungen eingesetzt./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2022 / 04:37 / UTC

Charts zu den Werten im Artikel Nvidia

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 04:37 / UTC