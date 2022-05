KRAFT HEINZ - Heftiger Abpraller

Kraft Heinz Co., The - WKN: A14TU4 - ISIN: US5007541064 - Kurs: 39,880 $ (Nasdaq)

Nach dem Allzeithoch bei 97,77 USD aus dem Februar 2017 stürzte die Aktie von Kraft Heinz massiv ab und fiel bis März 2020 auf ein Tief bei 20,05 USD.

Von dort aus erholte sich der Wert bis Mai 2021 an das log. 50 % Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch. Dieses Retracement liegt bei 44,27 USD. Dort scheiterte die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns und setzte auf 32,78 USD zurück. Von dort aus unternahm sie einen neuen Anlauf auf den Widerstandsbereich um 44,27 USD. in der letzten Woche kam es aber zu einem massiven Abpraller an diesem Widerstandsbereich. Die Aktie fiel auf den EMA 50 (Wochenbasis) bei 38,42 USD zurück. In dieser Woche hält der EMA bisher.

Abpraller könnte größere Verkaufswelle auslösen

Sollte die Aktie jetzt auch noch unter den EMA 50 abfallen, droht die Erholung seit März 2020 mit einem Doppeltop zu Ende zu gehen. Zunächst wäre nach einem solchen Rückfall mit einem Test der Unterstützung bei 32,78 USD zu rechnen. Und falls es zu einem stabilen Bruch dieser Marke käme, dann ergäbe sich ein rechnerisches Ziel bei 23,90 USD.

Erst mit einem stabilen Ausbruch über 44,27 USD ergäbe sich ein neues größeres Kaufsignal. Dieses Signal könnte eine Rally in Richtung 53,38 USD auslösen.

Fazit: Der Rückschlag aus der letzten Woche bringt die Aktie von Kraft Heinz in eine gefährliche Lage. Noch sind die Bullen aber nicht verloren.

Zusätzlich lesenswert:

NASDAQ 100 - Kommt nach Nvidia der finale Ausverkauf?

CHERRY - Wird das ein Trendwendeversuch?

SIXT - Aktie heute mit Dividendenabschlag

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Kraft Heinz Co., The

Nutzerumfrage 2022: Helfen Sie uns, uns zu verbessern Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen.

Mit Ihrer Hilfe möchten wir Guidants noch besser machen. Daher laden wir Sie herzlichst zu unserer Nutzerumfrage ein. Mit Ihrer Teilnahme können Sie dafür sorgen, dass wir noch nutzerfreundlicher, intuitiver und praktischer werden. Ihre Angaben bleiben natürlich anonym. Wir danken Ihnen im Voraus fürs Mitmachen. Als weiteres Goodie verlosen wir unter allen Teilnehmenden insgesamt 25 x ein 3-Monatsabo für einen Premium-Service Ihrer Wahl. Wir freuen uns auf Ihr Feedback! Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)