TecDAX: Astreiner Doppelboden!

So ziemlich alle Indizes rund um den Erdball weisen eine äußerst hohe Volatilität in den letzten Wochen auf, die Gründe hierfür sind bekannt. Am Beispiel des Deutschen Technologieindex TecDAX lässt sich aber eine hoffnungsvolle Entwicklung für die nächste Zeit erkennen, selbst kurzfristig orientierte Anleger können hiervon überdurchschnittlich profitieren.

Ausschlaggebend für eine zumindest zwischenzeitliche Erholung des Technologieindex ist ein potenzieller Doppelboden im Bereich von 2.900 Punkten, eine erste Kaufwelle reichte dabei auf ein Niveau von 3.121 Zählern. Im heutigen Handelsverlauf profitiert der Index noch vom Restschwung und der guten Stimmung aus dem Donnerstagshandel, allerdings nähert sich das Barometer auch einer entscheidenden Hürde bestehend aus dem EMA 50 an.

Demnach wären Zugewinne an 3.142 Punkte zwar denkbar, aber erst darüber dürfte sich die entscheidende zweite Kaufwelle in den Bereich von 3.242 und rund 3.300 Punkten ausbreiten. Um den potenziellen Doppelboden endgültig abzuschließen, bedarf es eines Kurssprungs mindestens über 3.193 Punkten, womit weiteres Aufwärtspotenzial an 3.535 Zähler und einen dort verlaufenden Horizontalwiderstand frei würde.

Ein eindeutig bärisches Szenario für den TecDAX würde sich dagegen unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 2.895 Punkten ergeben, in diesem Basisszenario müssten Verluste auf die Novembertiefs bei 2.799 Punkten zwingend einkalkuliert werden. Kurzfristig allerdings deutet sich eine derartige Entwicklung nicht an.