3 wirklich gute Gründe, in Rechenzentrums-REITs zu investieren

Ein dramatischer Marktabschwung wie dieser könnte dazu führen, dass du dein Bargeld nimmst und dich in die Berge flüchtest, aber er kann auch eine großartige Gelegenheit sein, um einige Angebote zu finden, besonders bei Unternehmen, die wichtige Dienstleistungen in wachsenden Sektoren anbieten.

Rechenzentren zum Beispiel sind der physische Träger der digitalen Welt, die immer weiter wächst. Der wachsende Bedarf an Datenspeichern bedeutet, dass die Anbieter dieser Infrastruktur für einen Großteil der Welt genauso wichtig sind wie Wasser- und Stromversorger.

Rechenzentren sind äußerst komplexe und teure Anlagen, die für den durchschnittlichen Immobilieninvestor unerschwinglich sind. Hier kommen die Real Estate Investment Trusts (REITs) ins Spiel.

Nach einer Welle von Übernahmen im letzten Jahr gibt es nur noch zwei reine Rechenzentrumsunternehmen, die als REITs strukturiert sind, und ein drittes, das manchmal dazu gezählt wird: Equinix (WKN:A14M21 2,63 %) und Digital Realty Trust (WKN:A0DLFT 2,69 %). Hinzu kommt Iron Mountain (WKN:A14MS9 1,77 %), der Dokumentenspeichergigant, der sein Image als Spezialist für Dokumentenspeicher ablegt, indem er Investitionen in Rechenzentren in sein wachsendes digitales Speichergeschäft integriert.

Hier sind drei wirklich gute Gründe, um jetzt in diese Unternehmen zu investieren.

Der ansprechbare Markt ist groß und wächst

Research and Markets hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, in dem das Wachstum des nordamerikanischen Marktes für Colocation- und Managed-Hosting-Dienste bis 2026 auf 52,5 Mrd. US-Dollar geschätzt wird, was einer jährlichen Wachstumsrate von 11,4 % entspricht.

Arizton geht davon aus, dass der europäische Markt bis 2027 um 5,6 % pro Jahr wachsen und 36,5 Mrd. US-Dollar einbringen wird. Ein ähnlicher Optimismus ist weltweit zu beobachten. Alle drei haben in letzter Zeit umfangreiche Investitionen in Indien, Asien und Afrika getätigt.

Dieses Wachstum kann zwar durch einen Nachfragerückgang aufgrund einer Rezession oder bestimmter Marktstörungen gedämpft werden, aber niemand wird das Internet in nächster Zeit abschalten. Auch hier kommt wieder die Unverzichtbarkeit der Dienstleistungen ins Spiel, die diese Unternehmen anbieten.

Sie haben solide Erträge und Renditen erzielt

Iron Mountain liegt bei der Gesamtrendite in den letzten drei Jahren mit einer Rendite von 106 % an der Spitze, verglichen mit 39 % bei Equinix und 20,5 % bei Digital Realty.

Was die Dividenden angeht, die immer wichtiger werden, wenn sich Anleger in diesen schwierigen Zeiten Einkommensaktien zuwenden, so hat Digital Realty seine Ausschüttung 19 Jahre lang in Folge erhöht und erzielt derzeit eine Rendite von 3,72 %. Equinix hat in sieben aufeinanderfolgenden Jahren, davon in den letzten drei Jahren um etwa 8 % erhöht und eine Rendite von etwa 2 % erzielt, verglichen mit etwa 1,4 % für den S&P 500. Iron Mountain ist ein Nachzügler beim Dividendenwachstum, da es seit 2018 keine nennenswerte Erhöhung mehr gab, aber die Rendite liegt bei 4,8 %.

Der Cashflow scheint bei allen drei Unternehmen vorhanden zu sein, um die Ausschüttungen auch in diesen unsicheren Zeiten fortzusetzen, denn die nachhaltigen Ausschüttungsquoten liegen derzeit bei 43 % für Digital Realty, 52 % für Equinix und 65 % für Iron Mountain.

Die Rendite steigt natürlich, wenn die Aktienkurse fallen, aber solange das Geld für die Dividenden da ist, hilft dieser passive Einkommensstrom, den Schmerz zu lindern, während du darauf wartest, dass der Aktienkurs steigt.

Sie könnten Übernahmeziele sein

Das große Geld sieht diese Betriebe als attraktive Investitionen.

Blackstone hat im letzten Sommer mit der Übernahme von QTS Realty Trust eine Welle von Übernahmen von Rechenzentrums-REITs ausgelöst. Am 15. November wurde dann bekannt gegeben, dass American Tower CoreSite Realty kauft und KKR und Global Infrastructure Partners CyrusOne kaufen und privatisieren.

Erst in diesem Monat stimmte Switch einem Übernahmeangebot von DigitalBridge und IFM Investors zu, das die angekündigte Umwandlung des Unternehmens in einen REIT beendet und es stattdessen in die Privatwirtschaft überführt.

Bedeutet das, dass Equinix, Digital Realty und Iron Mountain ein ähnliches Schicksal bevorsteht? Das bleibt abzuwarten, aber wenn das der Fall ist, würden die derzeitigen Aktionäre wahrscheinlich von dem Deal profitieren, vor allem angesichts des niedrigen Einstiegspreises für ihre Aktien in diesem schwierigen Markt. Und wenn nicht, kannst du dich einfach über die Dividendeneinnahmen freuen und darüber, dass sich die Aktienkurse dieser Unternehmen stark erholen könnten, sobald sich die Lage wieder bessert.

Dieser Artikel wurde von Marc Rapport auf Englisch verfasst und am 22.05.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

