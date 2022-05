ADIDAS - Weiteres Erholungspotenzial?

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 183,900 € (XETRA)

Die adidas-Aktie kletterte Anfang August 2021 auf ihr aktuelles Allzeithoch bei 336,25 EUR. Danach musste der Wert massive Verluste hinnehmen und fiel um über 50 % bis auf ein Tief bei 165,80 EUR.

Mit diesem Tief setzte der Wert fast auf dem Tief aus dem März 2020 bei 162,20 EUR und damit fast auf der Unterstützungszone zwischen 163,45 EUR und 157,45 EUR auf. Er testete damit auch den langfristigen Aufwärtstrend seit Februar 2009. In diesem Unterstützungsbereich kam in der letzten Woche Kaufinteresse auf. Die Aktie startet in diese Woche mit einem Plus von fast 2 % und nähert sich damit dem noch offen Teil des Abwärtsgaps vom 06. Mai zwischen 186,82 EUR und 187,12 EUR an.

Wie weit kann die Erholung gehen?

Die erste Hürde ist das noch offene Abwärtsgap. Gelingt der adidas-Aktie ein Ausbruch über dieses Gap bestünde die Chance auf eine weitere Erholung. Die nächste große Hürde würde wohl bei 220,80 EUR liegen.

Sollte die Aktie aber doch noch stabil unter 157,45 EUR abfallen, wäre ein großes Doppeltop vollendet. Das rechnerische Ziel würde dann bei 78,24 EUR liegen.

Fazit: Die Abwärtsbewegung der letzten Monate ist vermutlich erst einmal zu Ende. Jetzt ist Erholung angesagt. Ob es dabei auch zu einer Trendwende kommt, bleibt aber noch abzuwarten.

Zusätzlich lesenswert:

Großauftrag aus Ägypten! DAX-Aktie springt nach oben!

PAYPAL - Chance auf Erholung

Sentix: Die kurzfristige Signallage ändert sich rapide

adidas

Nutzerumfrage 2022: Helfen Sie uns, uns zu verbessern Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen.

Mit Ihrer Hilfe möchten wir Guidants noch besser machen. Daher laden wir Sie herzlichst zu unserer Nutzerumfrage ein. Mit Ihrer Teilnahme können Sie dafür sorgen, dass wir noch nutzerfreundlicher, intuitiver und praktischer werden. Ihre Angaben bleiben natürlich anonym. Wir danken Ihnen im Voraus fürs Mitmachen. Als weiteres Goodie verlosen wir unter allen Teilnehmenden insgesamt 25 x ein 3-Monatsabo für einen Premium-Service Ihrer Wahl. Wir freuen uns auf Ihr Feedback! Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)