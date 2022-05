DGAP-News: Adler Group S.A.: Sven-Christian Frank soll Alleinvorstand der Adler-Tochter Consus Real Estate AG werden (deutsch)

Adler Group S.A.: Sven-Christian Frank soll Alleinvorstand der Adler-Tochter Consus Real Estate AG werden

Sven-Christian Frank soll Alleinvorstand der Adler-Tochter Consus Real Estate AG werden Luxemburg, 31. Mai 2022 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") teilt mit, dass ihr Chief Legal Officer (CLO), Sven-Christian Frank, angeboten hat, mit Wirkung zum 7. Juni 2022 zusätzlich zu seiner bisherigen Tätigkeit das Amt des Alleinvorstands der Adler-Tochtergesellschaft Consus Real Estate AG ("Consus") zu übernehmen. Nach seiner gestrigen Sitzung teilte der Aufsichtsrat der Consus mit, kurzfristig über die Nachfolge von Herrn Dr. Bernd Schade zu beschließen und Herrn Sven-Christian Frank mit Wirkung zum 7. Juni 2022 zum Vorstand der Gesellschaft zu bestellen. Der Alleinvorstand der Consus, Herr Dr. Bernd Schade hatte zuvor dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Consus, Herrn Thomas Zinnöcker, mitgeteilt, dass er sein Amt als Alleinvorstand der Consus mit Wirkung zum 7. Juni 2022 niederlegen wird. Dr. Schade scheidet auch als CDO aus der Adler Group aus, wird der Gesellschaft zukünftig aber als Berater zur Verfügung stehen. Dazu der CEO der Adler Group, Thierry Beaudemoulin: "Das Senior Management schätzt es außerordentlich, dass Sven-Christian Frank diese integrierte Aufgabe in einer herausfordernden Zeit für die Gruppe übernimmt und dass Bernd Schade uns weiterhin mit seiner Expertise und seinen Kontakten in die deutschen Kommunen zur Verfügung steht. Sein Schwerpunkt ist die konsequente Umsetzung der Development Projekte." Consus hatte mitgeteilt, dass das Eigenkapital zum 31. Dezember 2021 aufgrund von Abschreibungen und der sich daraus ergebenen Verlustübernahmen auf Basis bestehender Ergebnisabführungsverträge negativ ist. Um Consus im Rahmen der Adler Group sanieren zu können, muss Consus einerseits bilanziell restrukturiert werden und andererseits das Projektentwicklungsgeschäft konsequent weiterentwickelt werden.