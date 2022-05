DGAP-News: Gateway Real Estate AG veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2022 und erzielt ein EBIT adjusted von EUR 11,0 Mio. in den ersten drei Monaten 2022 (deutsch)

Gateway Real Estate AG veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2022 und erzielt ein EBIT adjusted von EUR 11,0 Mio. in den ersten drei Monaten 2022

Gateway Real Estate AG veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2022 und erzielt ein EBIT adjusted von EUR 11,0 Mio. in den ersten drei Monaten 2022 31.05.2022 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Gateway Real Estate AG veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2022 und erzielt ein EBIT adjusted von EUR 11,0 Mio. in den ersten drei Monaten 2022 - EBIT adjusted erreicht im ersten Quartal 2022 EUR 11,0 Mio. - Ergebnis vor Steuern (EBT) nahezu ausgeglichen mit EUR -1,0 Mio. in den ersten drei Monaten 2022 Berlin, 31. Mai 2022. Die Gateway Real Estate AG (WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7), einer der führenden deutschen börsennotierten Entwickler von Wohnimmobilien und Stadtquartieren in ressourcenschonender Holzbauweise hat heute die Mitteilung für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Das Unternehmen erwirtschaftete in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2022 ein EBIT adjusted von EUR 11,0 Mio. (Vorjahr: EUR 40,8 Mio.) und einen Gewinn vor Steuern (EBT) von EUR -1,0 Mio. (Vorjahr: EUR 32,8 Mio.). Im Vorjahr war das Ergebnis u.a. durch den erfolgreichen Verkauf der Aktivitäten im Segment "Gewerbeimmobilienentwicklung" positiv geprägt. Tobias Meibom, CFO der Gateway Real Estate AG, kommentiert: "Wir sind mit den Zahlen für das abgelaufene erste Quartal 2022 zufrieden." Über Gateway Real Estate Die Gateway Real Estate AG ist einer der führendenden börsennotierten Entwickler von Wohnimmobilien und Stadtquartieren in ressourcenschonender Holzbauweise in Deutschland (WKN: A0JJTG / ISIN: DE000A0JJTG7). Bei der Entwicklung der Immobilien stehen Nachhaltigkeit und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen im Zentrum des Handelns. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio in den Top 9 Städten Deutschlands sowie in ausgewählten wachstumsstarken Regionen, einen hervorragenden Marktzugang und eine gut gefüllte Projektpipeline. Auf diese Weise erzielt das Unternehmen ein nachhaltiges und profitables Wachstum. Weitere Informationen: www.gateway-re.de Kontakt Sven Annutsch Hardenbergstr. 28a 10623 Berlin T +49 (0) 30 40 363 47 - 0 F +49 (0) 30 40 363 47 99 E-Mail: sven.annutsch@gateway-re.de