IRW-News: EV Technology Group Ltd. : MOKE France, die Tochtergesellschaft von EV Technology Group, verzeichnet nach dem Start der Pilotverkäufe Direct-to-Consumer-Bestellungen für den Electric MOKE ...

MOKE France, die Tochtergesellschaft von EV Technology Group, verzeichnet nach dem Start der Pilotverkäufe Direct-to-Consumer-Bestellungen für den Electric MOKE im Wert von mehr als einer halben Million Euro

MOKE France, die Tochtergesellschaft von EV Technology Group, verzeichnet nach dem Start der Pilotverkäufe Direct-to-Consumer-Bestellungen für den Electric MOKE im Wert von mehr als einer halben Million Euro

TORONTO, ON (31. Mai 2022) - EV Technology Group Ltd. (das Unternehmen oder EV Technology Group) (NEO: EVTG, DE: B96A) gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft MOKE France SAS (MOKE France) Bestellungen für den Electric MOKE im Gesamtwert von über 500.000 verzeichnet hat, nachdem das Unternehmen erste Pilotverkäufe für den Electric MOKE im Direct-to-Consumer-Vertrieb gestartet hat.

Die Marke MOKE wurde in den 1960er-Jahren von Sir Alec Issigonis begründet und entwickelte sich dank ihres Kult-Designs an einigen der weltweit beliebtesten Küstenorte rasch zum unverzichtbaren Accessoire. MOKE France SAS besitzt die französischen Vertriebsrechte für den Electric MOKE, der in Großbritannien hergestellt wird, und bietet den Konsumenten den Electric MOKE seit Ende April 2022 online zum Kauf an.

Die Käufer des Electric MOKE müssen bei der Bestellung eine Anzahlung von 990 für die Reservierung leisten, wobei der Restbetrag bei Lieferung ihres Electric MOKE zahlbar ist. MOKE France geht davon aus, dass die Pilotbestellungen innerhalb eines Jahres ausgeliefert werden.

Neben der Generierung von Aufträgen im Gesamtwert von bereits mehr als 500.000 hat MOKE France eine bedeutende Pipeline potenzieller Kunden aufgebaut, sodass das Unternehmen in der bevorstehenden Sommersaison eine erfolgreiche Verkaufsperiode erwarten kann. Der Electric MOKE wird voraussichtlich in fünf verschiedenen Farben erhältlich sein und hat eine Reichweite von 144 km, was für die malerischen, gewundenen Straßen im Süden Frankreichs oder den Shuttle vom Strandhaus zum Wasser geradezu ideal ist.

Neben diesen Bestellungen bietet MOKE France auch einen Pilot-Aboservice, über den sowohl Konsumenten als auch Geschäftskunden über ein monatliches Abo Zugang zum Electric MOKE erhalten. Zu den ersten Geschäftskunden, die den Abschluss vollzogen haben, gehören die Luxusimmobilien-Akteure Bo-House und Tardieu Immobilier.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66033/MOKESALESPR-31MayvF_DE_PRcom.001.jpeg

Der Electric MOKE - vertrieben von MOKE France SAS

Die Konsumenten haben sich unglaublich empfänglich gegenüber unserem Direct-to-Consumer-Pilotverkauf gezeigt. Die intensive Nachfrage, die wir verzeichnen, ebnet den Weg für einen erfolgreichen ersten Sommer, in dem wir diese Kult-Elektrofahrzeuge vertreiben, sagte Wouter Witvoet, CEO und Chairman von EV Technology Group. Die Akzeptanz des Electric MOKE lässt nicht allein auf ein gutes zukünftiges Vertriebspotenzial für dieses Fahrzeug schließen, sondern ist auch eine Bestätigung unserer allgemeineren Strategie der Suche nach Kultmarken, denen wir dazu verhelfen, in das Zeitalter der Elektromobilität überzugehen.

Wenn Sie jemanden sehen, der einen Electric MOKE fährt, denken Sie unwillkürlich, wie cool das aussieht. Ich kann mit Überzeugung sagen, dass dies wirklich der beste Beach Shuttle ist, und bin daher nicht überrascht über die Anzahl der Bestellungen und das Interesse, das wir seit dem Start des Pilotvertriebs mit minimalem Marketingaufwand verzeichnen konnten, erklärte Willy Gruyelle, der CEO von MOKE France.

Kunden, die mehr erfahren möchten, können die Website von MOKE France besuchen: https://moke.fr/

EV Technology Group

Die EV Technology Group wurde im Jahr 2021 mit der Vision gegründet, Kultmarken zu elektrifizieren, und der Mission, den Fahrspaß für das Elektrozeitalter neu zu definieren. Die EV Technology Group treibt durch die Übernahme von Kultmarken, bei der man geliebter Autoerfahrungen ins Elektrozeitalter bringt, die elektrische Revolution voran. Unterstützt von einem breit gefächerten Team an leidenschaftlichen Unternehmern, Technikern und Fahrern schafft die EV Technology Group Werte für ihre Kunden, indem sie das gesamte Kundenerlebnis selbst in die Hand nimmt - durch den Erwerb und die Partnerschaft mit symbolträchtigen Marken mit beträchtlichem Wachstumspotenzial auf einzigartigen Märkten sowie durch die Kontrolle von End-to-End-Funktionen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://evtgroup.com/

MOKE

MOKE und das MOKE-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von MOKE International Limited (MOKE International) in der Europäischen Union und anderen Gebieten. MOKE International, ein in England eingetragenes Unternehmen, ist der einzige Hersteller von Original-MOKE-Fahrzeugen weltweit. Die Marke wurde von Casti S.p.A. erworben und geht auf die ursprüngliche Registrierung der British Motor Corporation aus dem Jahr 1964 zurück. MOKE France ist der offizielle französische Lizenznehmer. Für weitere Informationen besuchen Sie: https://mokeinternational.com

Medien

Rachael DAmore

rachael@talkshopmedia.com

+1519-564-9850

Investor Relations

Dave Gentry

dave@redchip.com

+14074914498

EV Technology Group

Wouter Witvoet

CEO und Chairman of the Board

wouter@evtgroup.com

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf die Verkaufserwartungen für den Electric MOKE und Auftragsabwicklung, Spezifikationen des des Electric MOKE und die Geschäftstätigkeit, Erwartungen und zukünftigen Maßnahmen der EV Technology Group und von MOKE France beziehen. Oft, aber nicht immer, können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie geschätzt, potenziell, offen, zukünftig, angenommen, projiziert, verwendet, detailliert, wurde, Gewinn, geplant, reflektierend, wird, enthaltend, verbleibend, zu sein oder Aussagen, dass Ereignisse, "könnte" oder "sollte" eintreten oder erreicht werden und ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Variationen, identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der Faktoren, die unter Risikofaktoren in der Einreichungserklärung (Filing Statement) des Unternehmens erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments getätigt, und das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

DIE NEO EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66033

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66033&tr=1

