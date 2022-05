Original-Research: EQS Group AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: EQS Group AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu EQS Group AG Unternehmen: EQS Group AG ISIN: DE0005494165 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2022 Empfehlung: Kaufen seit: 31.05.2022 Kursziel: 41,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 14.12.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Umsatz im ersten Quartal 2022 unter, aber EBITDA über Plan Hauptsächlich infolge von Verzögerungen bei der Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie in nationales Recht sowohl im Kernmarkt Deutschland als auch in zahlreichen weiteren Mitgliedsstaaten blieb die Geschäftsentwicklung der EQS Group AG in den ersten drei Monaten 2022 hinter den Planungen zurück. Der Vorstand ist jedoch optimistisch, dass sich mit der für das dritte Quartal erwarteten Einführung der Regulierung in Deutschland und vielen weiteren EU-Ländern entsprechende Nachholeffekte einstellen. Daher hat er zwar den oberen Rand der Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr etwas zurückgenommen, seine Guidance aber ansonsten vollumfänglich bestätigt. Letztlich führen diese - außerhalb des Einflussbereichs von EQS liegenden - Verzögerungen auch lediglich zu Verschiebungen bei der Akquise von Neukunden für Whistleblowing-Lösungen und der Generierung der daraus resultierenden SaaS-Erlöse. Daher haben wir zwar unsere Schätzungen primär für 2022 etwas zurückgenommen, bleiben aber für die weitere Entwicklung der Gesellschaft unverändert positiv gestimmt. Zudem haben sich die Bilanzverhältnisse des Konzerns nach der Kapitalerhöhung zum Ende des ersten Quartals mit einer Eigenkapitalquote von gut 50 Prozent und einer auf knapp 28 Mio. Euro reduzierten Nettoverschuldung (inklusive Leasingverbindlichkeiten) wieder deutlich verbessert. Insgesamt bekräftigen wir daher unsere Ansicht, dass die EQS Group AG mit ihrer bereits erreichten Marktstellung und ihrem cashflow-starken Geschäftsmodell mit einem aktuellen Anteil wiederkehrender Erlöse von 86 Prozent gut positioniert ist, um weiterhin kräftig zu wachsen und dabei auch wieder zunehmend steigende Margen zur erwirtschaften. Vor allem das seit unserem letzten Research-Update weiter gestiegene Zinsniveau führt zwar dazu, dass wir das anhand unseres DCF-Modells ermittelte Kursziel für die EQS-Aktie auf 41,50 Euro zurücknehmen. Aber auch auf dieser Basis bietet der Anteilsschein dem Anleger derzeit ein Potenzial von fast 37 Prozent. Daher bestätigen wir erneut unsere Empfehlung, die Aktie des Münchner Cloud-Anbieters zu "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24307.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Duesseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 24 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Buero Muenster: Postfach 48 01 10 D-48078 Muenster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °