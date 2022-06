DGAP-News: CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication: Umsatz- und Auftragsentwicklung des Geschäftsjahres 2021/2022 (31. Mai 2022):

DGAP-News: CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

01.06.2022 / 09:29

CeoTronics AG Corporate News 1. Juni 2022

Umsatz- und Auftragsentwicklung des Geschäftsjahres 2021/2022 (31. Mai 2022): Konzernumsatz ca. € 29,2 Mio. (ca. + 9,8%) // Auftragsbestand ca. € 16,9 Mio. (ca. - 1,7%) // Auftragseingang ca. + 36% Die CeoTronics AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2021 bis 31. Mai 2022 nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von ca. € 29,2 Mio. erreicht. Damit hat die CeoTronics AG den Vorjahresumsatz um ca. € 2,6 Mio. übertroffen und die Umsatzprognose eingehalten.



Somit wurde zum 3. Mal in Folge der höchste Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielt und seit fünf Geschäftsjahren (beginnend mit dem Geschäftsjahr 2017/2018) konnten die Konzernumsätze ununterbrochen gesteigert werden. Der zum 31. Mai 2022 konsolidierte Auftragsbestand veränderte sich gegenüber dem hohen Vorjahresniveau geringfügig um ca. - 1,7% auf ca. € 16,9 Mio. Der Auftragseingang entwickelte sich mit ca. + 36% im Jahresvergleich sehr positiv. Endgültige und detaillierte Zahlen zum Geschäftsjahr 2021/2022 werden nach Feststellung, voraussichtlich Anfang September 2022, mit dem Geschäftsbericht 2021/2022 veröffentlicht.



„Eine große Kern-Kompetenz der CeoTronics AG liegt in dem Produkt- und Dienstleistungs-Portfolio für staatliche Sicherheits- und Ordnungskräfte. Nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wissen wir um die dringende Notwendigkeit in Deutschland und Europa mehr in die innere und äußere Sicherheit zu investieren. Seit vielen Jahren drängen wir darauf, uns gegen die Feinde der Demokratie und Freiheit zu stärken. Jetzt müssen wir in Europa und vor allem in Deutschland schnell und nachhaltig vieles nachholen, was jahrzehntelang versäumt wurde. Wir werden unseren Beitrag leisten und haben vorsorglich unsere Produktionskapazität weiter flexibilisiert – auch technisch und organisatorisch auf die Abwicklung viel größerer Aufträge/Rahmenverträge vorbereitet.“, teilte der Vorstand Thomas H. Günther mit.



