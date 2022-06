DGAP-News: CR Capital AG: Hauptversammlung stimmt allen Anträgen mit großer Mehrheit zu - Dividende von EUR 2,50 je Aktie und Bezugsmöglichkeit einer Aktiendividende mit Nachlass von über 50 % beschlossen (deutsch)

CR Capital AG: Hauptversammlung stimmt allen Anträgen mit großer Mehrheit zu - Dividende von EUR 2,50 je Aktie und Bezugsmöglichkeit einer Aktiendividende mit Nachlass von über 50 % beschlossen

^ DGAP-News: CR Capital AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende CR Capital AG: Hauptversammlung stimmt allen Anträgen mit großer Mehrheit zu - Dividende von EUR 2,50 je Aktie und Bezugsmöglichkeit einer Aktiendividende mit Nachlass von über 50 % beschlossen 01.06.2022 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Hauptversammlung stimmt allen Anträgen mit großer Mehrheit zu - Dividende von EUR 2,50 je Aktie und Bezugsmöglichkeit einer Aktiendividende mit Nachlass von über 50 % beschlossen Die ordentliche Hauptversammlung der CR Capital vom 31.05.2022 hat allen von Vorstand und Aufsichtsrat vorgelegten Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zugestimmt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden jeweils mit einer Mehrheit von 99,963 % entlastet. Die Aktionäre nahmen den Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat in Höhe von EUR 2,50 je dividendenberechtigter Aktie (Steigerung von 66,6 % gegenüber dem Vorjahr) mit großer Zustimmung an. Es besteht erneut die Möglichkeit, die Dividende in Form von Aktien mit einem Nachlass von über 50 % zu beziehen. Der Vorstand berichtete über die Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 und sieht sich in seiner Einschätzung der Wachstumsperspektiven der Gesellschaft bestätigt. Mit der erfolgreichen Umsetzung der aktuellen Projekte setzt CR Capital die nachhaltige Entwicklung konsequent fort. Nähere Angaben zu den Beschlüssen und dem Bezug der Aktiendividende können auf unserer Homepage unter https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung eingesehen werden. Über CR Capital CR Capital ist eine Investmentgesellschaft, die in innovative und wachstumsstarke Technologieunternehmen investiert. Sie unterstützt ihre Beteiligungen als strategischer Partner bei der Weiterentwicklung ihres Angebots, Skalierung ihres Geschäftsmodells und Erschließung neuer Märkte. Nachhaltigkeit und Qualität stehen dabei im Zentrum der Investitionsstrategie. --------------------------------------------------------------------------- 01.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: CR Capital AG Heinrich-Hertz-Str. 1b 14532 Kleinmachnow Deutschland Telefon: 033203 3207 0 Fax: 033203 3207 99 E-Mail: info@cr-cap.de Internet: https://www.cr-capital.de/ ISIN: DE000A2GS625 WKN: A2GS62 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1365445 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1365445 01.06.2022 °