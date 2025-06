EQS-Adhoc: Deutsche EuroShop plant Erhöhung der vorgesehenen Dividende auf 2,65 € je Aktie

EQS-Ad-hoc: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Dividende

Deutsche EuroShop plant Erhöhung der vorgesehenen Dividende auf 2,65 € je Aktie



19.06.2025 / 13:20 CET/CEST

Deutsche EuroShop plant Erhöhung der vorgesehenen Dividende auf 2,65 € je Aktie

Hamburg, 19. Juni 2025 – Der Vorstand der Deutsche EuroShop AG, Hamburg (ISIN DE0007480204) („Gesellschaft“), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, der für den 27. Juni 2025 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von nunmehr 2,65 € je Aktie der Gesellschaft zur Beschlussfassung vorzuschlagen und damit den in der am 19. Mai 2025 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung vorgesehenen Betrag von 1,00 € je Aktie um 1,65 € zu erhöhen.

Beruhend auf der Zahl der 76.464.319 ausgegebenen Aktien der Gesellschaft, abzüglich der derzeit unmittelbar oder mittelbar gehaltenen 720.465 eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind, entspricht die nun vorgesehene Dividende einem aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 auszuschüttenden Betrag von 200.721.213,10 €. Vorbehaltlich entsprechender Beschlussfassung durch die ordentliche Hauptversammlung ist die Ausschüttung der Dividende unverändert für den 2. Juli 2025 geplant.

Die Erhöhung des vorgesehenen Betrags der Dividende ist möglich geworden, da der Gesellschaft zusätzliche freie Liquidität aus dem laufenden Geschäftsbetrieb und aus der Begebung einer Anleihe zugeflossen ist.



