Diese DAX-Aktie könnte sich halbieren - Reminder

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 33,830 € (XETRA)

HelloFresh SE bietet frische und personalisierte Ernährungslösungen an. Das Unternehmen betreibt eine Internetplattform, auf der die Kunden zwischen verschiedenen Arten von Speisen und Rezepten wählen können, die an ausgewählten Wochentagen geliefert werden. Das Unternehmen ist in zwei geografischen Regionen tätig: International und USA. Internationale Unternehmen umfassen Niederlassungen in Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Deutschland, Österreich, Kanada und der Schweiz. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Großteil seines Umsatzes in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Das Kursmuster seit Juni 2020 zeigt ein riesiges SKS-Muster, eine klassische Trendwendeformation. Die Nackenlinie ist schwarz gestrichelt dargestellt und liegt bei 33,70 EUR als wichtige Unterstützung im Markt. Sie wird seit Wochen attackiert. Um eine Fortsetzung der starken Korrektur zu verhindern, wäre es aus charttechnischer Sichtweise enorm wichtig, dass der Kursbereich von 33,70 EUR verteidigt werden kann.

Hellofresh ist nach bereits ausgeprägter Korrekturphase in dieser Woche dabei ein Fortsetzungsverkaufssignal zu triggern. Fällt der Aktienkurs auf Wochenschlusskursbasis merklich unter 33,50 EUR ab, beginnt dies ein neues Verkaufssignal in Richtung 15 EUR zu aktivieren.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)