IRW-News: Xigem Technologies Corporation: Xigem Technologies ernennt neuen Chief Technology Officer

TORONTO, ONTARIO, 31. Mai 2022 - Xigem Technologies Corporation (Xigem oder das Unternehmen) (CSE:XIGM; FWB:2C1), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Remote Economy, freut sich, die Bestellung von Herrn Anthony Cozzi zum neuen Chief Technology Officer bekannt zu geben. Herr Cozzi ist ein führender Technologieexperte mit mehr als 20 Jahren Expertise im Aufbau und in der Leitung von technischen Planungs- und Produktteams in der Digitalwirtschaft.

Herr Cozzi verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit wachstumsstarken Start-ups und skalierenden Technologieunternehmen und war schon in zahlreichen Branchen wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe, dem Bildungswesen und der Telekommunikation tätig. Er begann seine Karriere bei der Firma Globalive Communications und wurde dort zu einem festen Bestandteil des Führungsteams, während das Unternehmen von weniger als 10 auf über 200 Mitarbeiter anwuchs. Herr Cozzi ist von Beruf Ingenieur und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Unternehmensführung. Er beaufsichtigte die Gründung, strategische Planung und Monetarisierung der Partnerschaftsgruppe von TouchBistro und deren Niederlassungen in Großbritannien, während das Unternehmen seine Bewertung von Serie B zu Serie E steigerte. Seinen Studienabschluss in Computertechnik absolvierte Herr Cozzi an der University of Toronto.

Als Chief Technology Officer von Xigem wird Herr Cozzi für die laufende Entwicklung, Kommerzialisierung und Integration der bestehenden Technologien des Unternehmens sowie der verschiedenen künftigen Neuzugänge zum Portfolio verantwortlich zeichnen.

Ich freue mich schon sehr darauf, zum Xigem-Team zu stoßen und dieses bei der Skalierung eines vielversprechenden Technologieportfolios zu unterstützen, meint Anthony Cozzi. Die Remote Economy hat so viele Aspekte unseres beruflichen und persönlichen Lebens verändert, und Firmen, die innovative Ansätze erarbeiten, um den sich rasch entwickelnden Marktbedürfnissen zu entsprechen, bieten sich großartige Chancen.

Wir freuen uns sehr, mit Anthony einen Veteranen der digitalen Welt in unser Team aufzunehmen, sagt Brian Kalish, CEO und Mitbegründer von Xigem. Wir haben eine Reihe spannender Kandidaten in unserer Pipeline und gehen davon aus, dass Anthony bei der Bewertung und Integration neuer Technologien und deren Monetarisierung für das künftige Wachstum eine maßgebliche Rolle spielen wird.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als führender Technologieanbieter der aufstrebenden, nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. iAgent, die patentierte Technologie des Unternehmens und FOOi, seine eigene mobile Peer-to-Peer-Zahlungs-App, sollen Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand geben, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben. Das Unternehmen bemüht sich außerdem um den Aufbau eines Portfolios mit innovativen Technologien, die in der Lage sind, herkömmliche Geschäftsmodelle zu revolutionieren.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, fortgesetzt werden, eintreten oder erzielt werden könnten, können, würden dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über: die künftigen Geschäftspläne des Unternehmens und die Nutzung der Technologien des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: die fortgesetzte kommerzielle Lebensfähigkeit und zunehmende Popularität der Anwendungen des Unternehmens; die anhaltende Marktnachfrage nach den Produkten des Unternehmens; die fortgesetzte Genehmigung der Aktivitäten des Unternehmens durch die zuständigen Regierungs- und/oder Aufsichtsbehörden; die fortgesetzte Entwicklung der Technologien des Unternehmens; und das anhaltende Wachstum der Branche, in der das Unternehmen tätig ist.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; Risiken im Zusammenhang mit der Technologie- und Datenbranche im Allgemeinen; verstärkter Wettbewerb auf den Technologie- und Datenmärkten; die potenzielle künftige Unrentabilität oder eingeschränkte Rentabilität der Produktangebote des Unternehmens; falsche Einschätzung des Werts und des potenziellen Nutzens der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Produkte und der erwarteten Erweiterungen dieser Produkte; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen staatlichen und/oder behördlichen Maßnahmen in Bezug auf die Aktivitäten des Unternehmens; und Risiken in Bezug auf die Marktnachfrage nach den Produkten des Unternehmens.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Rechtsstaat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

