Hypoport: Zeit zu drehen

Der zuletzt vorgezogene Aufwärtstrendbruch lässt sich allerdings nicht leugnen, daher ist das Kurspotenzial der Hypoport-Aktie vergleichsweise eingeschränkt. Trotzdem könnte bei einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung eine Investmentchance entspringen und oberhalb der Kursmarke von 268,00 Euro weiteres Kurspotenzial zumindest an die zuvor gebrochene Trendlinie um 299,00 Euro freisetzen. Ein weiteres Ziel läge darüber im Bereich von 324,40 Euro, dürfte aber sehr schwierig zu erreichen sein. Gänzlich fallen lassen würden Bullen das Papier bei einem nachhaltigen Kursrutsch unter die aktuellen Jahrestiefs, die damit einhergehende Stop-Loss-Welle könnte Abschläge auf rund 200,00 Euro auslösen. Vorläufig aber sollte man den Wert genauer beobachten, bis sich entsprechend gute Handelsansätze ergeben.

Fazit

Um überhaupt die Chance einer Erholung zunächst in den Bereich der zuvor gebrochenen Aufwärtstrendlinie um 299,00 Euro zu erhalten, müsste mindestens ein Kurssprung über 268,00 Euro gelingen. Spätestens ab 324,40 Euro dürften aber wieder signifikante Gewinnmitnahmen zu verzeichnen sein, wo diese Handelsidee auch ihr Ende findet. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MD4PQZ ließe sich vom ersten Anstieg dennoch eine ansehnliche Rendite von 120 Prozent erzielen. Ziel des Scheins läge in diesem Fall bei 5,39 Euro, eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 253,00 Euro nicht überschreiten, was einen Stopp-Kurs im Schein von 0,79 Euro erfordert.