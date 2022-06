ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt CRH auf 'Overweight' - Ziel 59 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat CRH nah der Ankündigung der Übernahme von Barrette auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Kauf des Anbieter von Zaun- und Geländerlösungen für Wohngebäude folge auf die jüngste Trennung des Baustoffekonzerns von seinem Gebäudehüllen-Geschäft und verringere die Risiken für die Aktie bezüglich der Reinvestition der Verkaufserlöse, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2022 / 07:35 / BST

Charts zu den Werten im Artikel CRH

CRH ADR

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2022 / 07:37 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------