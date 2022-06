DGAP-News: Trade Republic Bank GmbH: ONTARIO TEACHERS' ERWEITERT SERIES C RUNDE UND UNTERSTÜTZT TRADE REPUBLIC AUF SEINER MISSION, DEN VERMÖGENSAUFBAU FÜR ALLE IN EUROPA ZU ERMÖGLICHEN

Emittent / Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

Trade Republic Bank GmbH: ONTARIO TEACHERS' ERWEITERT SERIES C RUNDE UND UNTERSTÜTZT TRADE REPUBLIC AUF SEINER MISSION, DEN VERMÖGENSAUFBAU FÜR ALLE IN EUROPA ZU ERMÖGLICHEN



03.06.2022 / 12:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ONTARIO TEACHERS', EINER DER GRÖSSTEN PENSIONSFONDS, ERWEITERT SERIES C RUNDE UND UNTERSTÜTZT TRADE REPUBLIC AUF SEINER MISSION, DEN VERMÖGENSAUFBAU FÜR ALLE IN EUROPA ZU ERMÖGLICHEN

€250 Mio. Investment von Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') als Erweiterung der 2021 Series C, die von Sequoia angeführt wurde Erhöhung der Post-Money-Bewertung auf €5 Mrd. bestätigt starke Leistung von Trade Republic in allen sechs Märkten Das zusätzliche Kapital fließt vor allem in die Produktentwicklung, um mithilfe von innovativen Dienstleistungen und Technologie noch mehr Menschen dabei zu unterstützen, ihr Geld sinnvoll anzulegen

Berlin, 3. Juni 2022 - Trade Republic, Europas größte Sparplattform, erweitert seine Series C Finanzierung um €250 Mio. Die Extension wird von Ontario Teachers', einem der weltweit größten Pensionsfonds und institutionellem Investor, angeführt, mit Teilnahme der Bestandsinvestoren. Die Post-Money Bewertung steigt auf €5 Milliarden (zuvor €4,4 Milliarden), und bestätigt damit die starke Leistung und das Wachstum von Trade Republic in den letzten zwölf Monaten.

„Mit Ontario Teachers' haben wir einen der weltweit führenden Pensionsfonds an unserer Seite auf unserer Mission, Menschen am langfristigen Wachstum der Wirtschaft teilhaben zu lassen“, sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. „Wir befinden uns mitten in der Transformation der Rentensysteme in Europa. Diese Finanzierung wird uns dabei helfen, noch stärker in Technologie und Produkte zu investieren, die Millionen von Europäern ermöglichen, ihr Geld für sich arbeiten zu lassen. Die Verbesserung unserer Bewertung ist in Anbetracht des aktuellen Marktumfelds ein echter Beweis für unsere Fortschritte in den letzten zwölf Monaten und zeigt das riesige Potenzial.“

Ontario Teachers' verwaltet das Vermögen von über 333.000 Lehrern in Ontario, Kanada, mit einem weltweit investierten Nettovermögen von mehr als C$240 Milliarden. Das Investment wurde vom High Conviction Equities Team getätigt, das flexibles Kapital über die gesamte Eigenkapitalstruktur hinweg bereitstellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen, die börsennotiert oder auf einem Wachstumskurs sind, um an die Börse zu gehen.

„Wir sind begeistert von Unternehmen, die mittels Technologie die dringendsten Herausforderungen der Welt angehen“, sagt Maggie Fanari, Managing Director und Global Group Head, High Conviction Equities, bei Ontario Teachers'. „Als Sparplattform demokratisiert Trade Republic den Zugang zu den Finanzmärkten für Millionen von Europäern, indem sie ihnen die Möglichkeiten für den Vermögensaufbau an die Hand gibt und hilft, an einer besseren finanziellen Zukunft zu arbeiten.“

Um das Finanzsystem zu verändern, hat Trade Republic seit 2015 ein Finanzangebot von Grund auf neu aufgebaut – mit einem intuitiven Produkt, das sich jeder leisten kann. Trade Republic ist in den vergangenen Jahren stark in Europa gewachsen und bietet diesen Service inzwischen in sechs Ländern über 280 Mio. Menschen an.

„Mit dieser Finanzierung sind wir in der bestmöglichen Position, um unsere Mission weiter voranzubringen, unabhängig vom Marktumfeld“, fügt Christian Hecker hinzu. „In den letzten Jahren haben wir unser Angebot erfolgreich um neue Produkte und in viele Länder ausgeweitet. Auch in Zukunft werden wir all unsere Energie darauf verwenden, Produkte zu entwickeln, die unsere Kunden lieben und weiter stark in Technologie investieren, um die effizienteste Bankplattform zu betreiben.“

Die Beteiligung von Ontario Teachers‘ erfolgt im Rahmen einer Erweiterung der letztjährigen Series C Runde, die von Sequoia zusammen mit TCV, Thrive und den früheren Investoren Accel, Creandum, Founders Fund und Project A angeführt wurde. Diese Series C-Runde war eine der bisher größten Risikokapitalinvestitionen im Finanzdienstleistungsbereich in Europa.

ÜBER TRADE REPUBLIC

Trade Republic hat die Mission, Millionen von Europäern mit einem sicheren, einfachen und provisionsfreien Zugang zu den Kapitalmärkten den privaten Vermögensaufbau und die Altersvorsorge zu erleichtern. Mit über einer Million Kunden ist Trade Republic für viele Europäer bereits die Home- Screen-App, um ihr Vermögen aufzubauen und zu managen. Trade Republic bietet die Anlage in Aktien und Kryptowährungen sowie ETF- und Aktiensparpläne. Trade Republic ist ein Technologieunternehmen, das von der Bundesbank und der BaFin überwacht wird. Europas größte Sparplattform hat bisher von VC-Investoren wie Accel, Creandum, Founders Fund, Ontario Teachers‘, Project A, Sequoia, TCV und Thrive Capital Wachstumskapital erhalten. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet.

ÜBER ONTARIO TEACHERS’

Ontario Teachers‘ Pension Plan Board (Ontario Teachers‘) ist ein globaler Investor mit einem Nettovermögen von 241,6 Milliarden Kanadische Dollar (Stand vom 31. Dezember 2021). Er investiert in mehr als 50 Ländern in alles von Aktien über Immobilien bis hin zu Infrastruktur und Unternehmenswachstum, um den 333.000 derzeitigen und pensionierten Lehrern in Ontario ein Alterseinkommen zu sichern.

Mit Büros in Hongkong, London, San Francisco, Singapur und Toronto verfügen die mehr als 350 Anlageexperten über fundierte Fachkenntnisse in verschiedenen Branchen wie Landwirtschaft bis hin zu künstlicher Intelligenz. Der OTPP ist ein vollständig kapitalgedeckter, leistungsorientierter Pensionsplan und hat seit der Gründung im Jahr 1990 eine jährliche Netto-Gesamtrendite von 9,7 % erzielt. Ontario Teachers' investiert nicht nur, um Rendite zu erzielen, sondern um eine bessere Zukunft für die Lehrer, die sie betreuen, die Unternehmen, die sie unterstützen, und die Welt, in der wir leben, zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter otpp.com.