VF - Moderiese versucht den Turnaround

Das Jahr war bislang eine Katastrophe für die Aktionäre der VF Corporation. In einer starken Abwärtsbewegung verlor das Papier seit Anfang Januar in der Spitze rund 42 % an Wert und verbilligte sich bis ans Tief des Corona-Crash aus 2020 bei 45,07 USD. Dort startete nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch nach unten Ende Mai eine Erholung. Für Beruhigung bei den Anlegern sorgten zuletzt auch die Zahlen, Die Umsätze steigen wieder kräftig. Zugpferde der positiven Entwicklung war vor allem die Outdoor-Marke The North Face, aber auch die Artikel der Skater-Marke Vans sowie des Schuh- und Outdoor-Produzenten Timberland erfreuen sich anhaltender Beliebtheit bei Konsumenten (Quelle: textilwirtschaft.de). Die Aktie befindet sich hingegen in einer mittelfristigen Orientierungsphase.

Neues Kaufsignal erst bei Ausbruch nach oben

Nach der kleinen Bodenbildung am 2020er-Tief bei 45,07 USD erreichte die Erholung das Mindestziel aus altem jahrestief und EMA50. Knapp darüber liegt noch die Abwärtstrendlinie. Der Preisbereich bei 51,02 - 52,70 USD bildet also die zentrale Hürde. Erst bei einer nachhaltigen Rückkehr darüber würden kleine Kaufsignale entstehen. Eine Erholung bis rund 60 und optional 65 - 67 USD könnte dann eingeleitet werden.

Im bärischen Szenario war es das aber schon mit der Erholung. Ausgehend von der zentralen Hürde bei 51,02 - 52,70 USD könnte der Wert wieder an die Jahrestiefs zurückfallen. Ein nachhaltiger Durchbruch unter das Tief bei 44,17 USD entstehen mittelfristige Verkaufssignale für eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrend bis 39 oder rund 36 USD.

Fazit: Für eine größere Trendwende nach oben hin müsste die Aktie wieder nachhaltig über die zentrale Hürde bei 51,02 - 52,70 USD zurückkehren. Erst dann wird sie wieder interessant für steigende Kurse. Bis dahin hätten auch die Bären noch gute Chance, "ihren" Trend wieder aufzunehmen.

