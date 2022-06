BEIERSDORF - Aktie des DAX-Rückkehrers stürmt auf ein neues Jahreshoch

Beiersdorf AG - WKN: 520000 - ISIN: DE0005200000 - Kurs: 101,750 € (XETRA)

Die positiven News bei Beiersdorf reißen nicht ab. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Konsumgüterkonzern am 20. Juni die Rückkehr in den DAX feiern darf. Die Stimmung auf dem heutigen Kapitalmarkttag dürfte daher gut sein. Das liegt aber auch an den bestätigten Zielen des Managements.

Umsatzprognose angehoben

So erläuterten die Verantwortlichen, sie seien sogar optimistisch, dass das obere Ende der urprünglich für 2022 ausgegebenen Prognose eines organischen Wachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich erreicht werden könne. Die EBIT-Marge wird weiter bei rund 13 % erwartet. Auch stellte Beiersdorf den Aktionären ab dem Jahr 2023 einen stetigen jährlichen Margenanstieg um 50 Basispunkte im Consumer-Geschäft in Aussicht. 2021 lag die Marge dort bei 12,1 %. Mittelfristig wolle man bis 2025 das Wachstum des Marktes übertreffen, so Vorstandschef Vincent Warnery. Die Marke Nivea will Warnery stärken, auch in wichtigen Märkten wie USA, China und Indien soll das Wachstum beschleunigt werden.

Kurzfristig aufwärts, übergeordnet seitwärts

Aus charttechnischer Sicht wird deutlich, dass die Aktie seit geraumer Zeit nicht mehr weiterkommt. Die Bewertung mit KGVs um die 30 ist ambitioniert, zudem schwächelt das Klebstoffgeschäft. Die Aktie muss also erst in diese Bewertung hineinwachsen und macht das aktuell in Form einer breiten Seitwärtsphase. Zu viel sollten sich Anleger hier also nicht erwarten.

Kurzfristig ist das Momentum dagegen auf Seiten der Käufer, die den Wert heute an die MDAX-Spitze heben. Bleibt der Wert im dreistelligen Bereich, wäre ein Erreichen der Marke von 108 EUR möglich. Um 94,20 EUR liegt dagegen ein starker Support, untermauert durch die beiden EMAs 50 und 200 im Wochenchart.

Fazit: Die Beiersdorf-Aktie war und ist teuer, daran ändert auch die heutige "Prognoseanhebung" nichts. Eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung der vergangenen Jahre erscheint wahrscheinlich. Zwischenzeitlich ist ein Anstieg in Richtung 108,05 EUR möglich, sollten die Käufer das positive Momentum beibehalten.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 7,63 8,39 8,86 Ergebnis je Aktie in EUR 2,81 3,27 3,56 KGV 36 31 28 Dividende je Aktie in EUR 0,70 0,70 0,70 Dividendenrendite 0,69 % 0,69 % 0,69 % *e = erwartet

Beiersdorf-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)