DGAP-News: va-Q-tec berichtet auf Hauptversammlung in Würzburg über sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung

va-Q-tec berichtet auf Hauptversammlung in Würzburg über sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung - Über 250 Teilnehmer:innen bei der Hauptversammlung 2022 in Würzburg - Rund 60% des Grundkapitals nahmen an der Veranstaltung teil - Alle Tagesordnungspunkte mit sehr deutlicher Mehrheit angenommen - Vorstand berichtet von Rekordjahr 2021 und weiterem Wachstum in Q1 2022 - Umsatzsteigerung auf 115 bis 122 Mio. EUR für 2022 und 160 Mio. EUR bis 180 Mio. EUR bis 2025 weiterhin erwartet

Würzburg, 09. Juni 2022. Die va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681 / WKN 663668, Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation (sog. Super-Wärmedämmung) und der temperaturgeführten Lieferketten (sog. TempChain-Logistik), hat am vergangenen Donnerstag, dem 02. Juni 2022, erfolgreich ihre ordentliche Hauptversammlung 2022 abgehalten. Die Veranstaltung fand als eine der ganz wenigen Hauptversammlungen in der laufenden Saison physisch und aktionärsfreundlich im Würzburger Vogel Convention Center statt. Dabei konnte sich das Unternehmen mehr als 250 Besucher:innen, vorwiegend aus Deutschland, davon traditionell viele aus Würzburg und Umgebung, präsentieren. Mit über 60% des Grundkapitals zeigte sich auch in diesem Jahr eine sehr hohe Präsenz bei der Veranstaltung. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Zustimmung verabschiedet. Auf der Hauptversammlung berichtete der Vorstand ausführlich über das Geschäftsjahr 2021 und das erste Quartal 2022. Für das Geschäftsjahr 2021 wurden Vorstand und Aufsichtsrat mit jeweils sehr deutlicher Mehrheit entlastet. In diesem Zeitraum lag der Konzernumsatz mit einem Zuwachs von 44% und 104,1 Mio. EUR (Vj.: 72,1 Mio. EUR) deutlich über dem oberen Ende der Prognosespanne von 95 bis 100 Mio. EUR. Der deutliche Geschäftszuwachs schlug sich dabei überproportional im Ergebnis nieder, wodurch va-Q-tec die Profitabilität 2021 weiter verbessern konnte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 64% von 11,4 Mio. EUR im Vorjahr auf 18,7 Mio. EUR. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 18% gegenüber 16% im Vorjahr, gemessen am Umsatz. In Q1 2022 setzte va-Q-tec den Wachstumspfad fort. Mit einem Umsatzplus von 25% auf 28,0 Mio. EUR (Vj.: 22,4 Mio. EUR) konnte die hohe Wachstumsdynamik der Vorquartale erneut bestätigt werden. Die Ergebnisentwicklung insgesamt war durch die erhöhten sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere durch stark gestiegene Transport- und Logistikkosten, Internationalisierungskosten sowie eine Normalisierung der Reise- und Messeaktivität, geprägt. Das EBITDA verringerte sich durch die aktuelle Kostenentwicklung gegenüber dem Vorjahresquartal auf 3,9 Mio. EUR gegenüber 4,6 Mio. EUR in Q1 2021 (-16%). Der Vorstand erwartet, dass sich die Ergebnisentwicklung mit der zu erwartenden Ausweitung der Geschäftsaktivitäten im Jahresverlauf zunehmend normalisieren wird. Für das Geschäftsjahr 2022 geht va-Q-tec nach wie vor von einem weiteren Umsatzwachstum auf eine Umsatz-Bandbreite von 115 Mio. EUR bis 122 Mio. EUR aus. Für das EBITDA erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2022 grundsätzlich ein gegenüber dem Vorjahr mittelstarkes und aufgrund operativer Skaleneffekte und eines veränderten Produktmixes mit einem wachsenden Anteil höhermargiger Produkte und Dienstleistungen relativ zum Umsatz überproportionales Wachstum. Aufgrund von möglichen Zusatzkosten und Unwägbarkeiten durch die aktuellen geopolitischen Verwerfungen erwartet va-Q-tec eine gleichbleibende bis leicht steigende EBITDA-Marge gegenüber 2021. Bis 2025 erwartet der Vorstand weiterhin, dass der Umsatz auf 160 bis 180 Mio. EUR bei einer angestrebten EBITDA-Marge von 22-26% steigen wird. Die Prognose schließt somit an die profitable Wachstumsstory an, die va-Q-tec in den vergangenen Jahren präsentiert hat. Dr. Joachim Kuhn, Vorstandsvorsitzender und Gründer der va-Q-tec AG: „Wir freuen uns sehr, dass so viele Aktionärinnen und Aktionäre nach Würzburg gekommen sind, um sich über va-Q-tec zu informieren und sich über unsere Geschäftsentwicklung auszutauschen. Es war schön und uns ein großes Anliegen, sie endlich wieder persönlich begrüßen zu können! Trotz des derzeit schwierigen makroökonomischen Umfelds blicken wir hinsichtlich der weiteren Fortsetzung unseres profitablen Wachstums optimistisch in die Zukunft. So konnten wir unsere Kundenbasis im Pharmabereich insgesamt weiter ausbauen und auch 2022 zeichnen sich bereits weitere erfolgsversprechende Projekte bei der internationalen Medikamenten-Verteilung ab. Gleichzeitig haben wir aber auch durch strategische Industrie- und Technologiepartnerschaften unsere Position als Innovationstreiber im Bereich der thermischen Energieeffizienz weiter gestärkt. Entsprechend sehen wir va-Q-tec technologisch wie auch strategisch hervorragend aufgestellt, um vom Megatrend Klimaschutz durch thermische Energieeffizienz in den kommenden Jahren nachhaltig zu profitieren.“



Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 stehen auf der Unternehmenswebsite der va-Q-tec im Bereich Investor Relations / Hauptversammlung zum Download zur Verfügung.



va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele („VIPs“) zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials – „PCMs“) zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Mit dieser thermischen Schlüsseltechnologie fertigt va-Q-tec passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und –boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com, Twitter: @vaQtec, LinkedIn: linkedin.com/company/va-Q-tec

