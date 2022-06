FUELCELL ENERGY - Was für eine Bankrotterklärung!

Fuelcell Energy Inc. - WKN: A2PKHA - ISIN: US35952H6018 - Kurs: 4,070 $ (Nasdaq)

Über die Situation bei Fuelcell Energy habe ich mich in diesem Artikel lang und breit ausgelassen. Und wie die heutigen Zahlen unter Beweis stellen, bekommt das Management außer Aktien wie am Fließband zu drucken, weiter kaum etwas auf die Reihe.

Umsatzerwartung krachend verfehlt

Wie der Brennstoffzellenspezialist berichtet, stieg der Umsatz im zweiten Quartal verglichen mit dem Vorjahresquartal gerade einmal um 2,4 Mio. USD auf 16,4 Mio. USD. Im Schnitt hatten Analysten mit 32,6 Mio. USD fast das Doppelte erwartet. Der operative Verlust weitete sich von 17,4 auf 28,2 Mio. USD aus. Und selbst, wenn man den Blick auf den Auftragsbestand richtet, ist dieser mit 1,32 Mrd. USD nahezu konstant geblieben. Für einen Möchtegern-Wachstumswert ist das im Prinzip eine Bankrotterklärung. Da wirkt es fast schon wie Hohn, dass die Langfristprognose eines Umsatzes von 300 Mio. USD für 2025 und 1 Mrd. USD für 2030 noch einmal wiederholt wurde.

Wenn wir schon beim Thema Verfehlungen sind: Nach sechs Monaten kommt Fuelcell Energy im laufenden Geschäftsjahr auf einen Umsatz von gut 48 Mio. USD. Da müsste sich das Unternehmen enorm strecken, um die Umsatzprognose des Marktes von 131,4 Mio. USD 2022 noch erreichen zu können. Das KUV von 11 ist folglich derzeit nicht das Papier wert, auf dem es geschrieben steht, geschweige denn die Langfristprognose des Managements.

Unterstützung bei 3,50 USD bleibt wichtig

Aus charttechnischer Sicht hat sich wenig verändert. Der Schlüsselsupport bei 3,50 USD wurde zuletzt gehalten, es kam zu einer technischen Gegenbewegung. Werden 3,50 USD nachhaltig aufgegeben, dürfte die Fuelcell-Aktie deutlich fallen. Kurse um 2 USD wären dann vorstellbar. Erst ein Bruch der Abwrätstrendlinie seit dem Jahr 2021 hellt das Bild auf.

Fazit: Die Aktie von Fuelcell Energy ist ein klassischer Brennstoffzellen-Hotstock. Der heutige Quartalsbericht enttäuscht auf ganzer Linie. Rebound-Trader, die zuletzt aktiv waren, sollten spätestens jetzt ihre Positonen verkaufen. Unter 3,50 EUR drohen mittelfristig deutlich tiefere Kurse.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mio. USD 69,58 131,40 162,65 Ergebnis je Aktie in USD -0,31 -0,29 -0,22 Gewinnwachstum -6,45 % -24,14 % KGV -13 -14 -19 KUV 21,4 11,3 9,2 PEG 2,2 0,8 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Fuelcell Energy-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)