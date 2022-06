STERREICH-IMMOFINANZ:Immofinanz-Großaktionär CPI gegen Dividendenauszahlung für 2021

Wien (Reuters) - Der Wiener Immobilienkonzern Immofinanz soll nach den Plänen seines Großaktionärs CPI Property Group derzeit auf die Ausschüttung einer Dividende verzichten.

Man sei darüber informiert worden, dass CPI Property einen Vorschlag an die Hauptversammlung für die Auszahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 nicht unterstützen werde, teilte Immofinanz am Donnerstag mit. Der Hauptaktionär empfehle dem Vorstand und dem Aufsichtsrat, den für das abgelaufene Geschäftsjahr ausgewiesenen Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Die dem tschechischen Milliardär Radovan Vitek zugehörige CPI hält rund 77 Prozent an Immofinanz.

Immofinanz hatte es sich bisher offen gehalten, ob für 2021 eine Dividende gezahlt wird. Die Anteilseigner sollten bis zur Hauptversammlung Klarheit erhalten. Grund für die Zurückhaltung waren millionenschwere Geldabflüsse aus der Rückzahlung einer Anleihe, die im Zusammenhang mit dem Kontrollwechsel standen.

Die Hauptversammlung ist für den 12. Juli in virtueller Form geplant.