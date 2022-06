AIRBNB - Aktie weiter im Abwärtsstrudel

Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01 - WKN: A2QG35 - ISIN: US0090661010 - Kurs: 108,910 $ (Nasdaq)

Die Airbnb-Aktie erreichte im Februar ihr aktuelles Allzeithoch bei 219,94 USD. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer starken Abwärtsbewegung. Diese führte am 09. Mai 2022 zu einem neuen Allzeittief.

Am 24. Mai 2022 markierte der Wert sein aktuelles Allzeittief bei 103,74 USD. Anschließend erholte er sich an das alte Allzeittief. Am Donnerstag kam es zu einem Tagesschlusskurs knapp über 123,00 EUR. In den letzten beiden Handelstagen wurde die Aktie aber stark abverkauft und nähert sich wieder dem Allzeittief.

Neues Allzeittief droht

Die Aktie von Airbnb könnte in den nächsten Tagen und Wochen weiter abfallen. Die Aktie könnte in Kürze auf ein neues Allzeittief abfallen und später in Richtung 88 USD und vielleicht 72,70 USD abfallen.

Damit sich das Chartbild deutlich verbessert, müsste die Aktie stabil über 123,00 USD zurückkehren. Dann wäre eine Erholung in Richtung des EMA 200 bei aktuell 152,42 USD bzw. an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 167,83 USD möglich.

Fazit: Ein Boden ist in der Airbnb-Aktie nicht in Sicht. Die Aktie könnte locker noch um 1/3 fallen.

Zusätzlich interessant:

STEICO – Auf diesem Niveau würde ich die Aktie kaufen

Halbleiterwert fällt unter wichtige Unterstützung

DAX am Mittag - Ausverkauf geht direkt weiter

ICE-kalt kalkuliert statt emotional reagiert: Handeln Sie Aktien, Indizes, Rohstoffe und Co. mit System. Im Trading-Service ICE Revelator zeigt Ihnen Elliott-Wellen-Experte André Tiedje wie. Mehr zum ICE Revelator

Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)