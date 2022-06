DGAP-News: home24 SE: Hauptversammlung 2022 stimmt allen Beschlussvorschlägen zu

DGAP-News: home24 SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

home24 SE: Hauptversammlung 2022 stimmt allen Beschlussvorschlägen zu



14.06.2022 / 15:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BERLIN, 14 JUNI 2022 – Die home24 SE ("home24", das "Unternehmen") hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung virtuell abgehalten. Bei der Aufsichtsratswahl wurde der vierköpfige Aufsichtsrat, bestehend aus Lothar Lanz, Verena Mohaupt, Dr. Philipp Kreibohm und Nicholas C. Denissen, wiedergewählt.



Allen weiteren von Vorstand und Aufsichtsrat zur Abstimmung vorgelegten Beschlussvorschläge, darunter die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, stimmte die Hauptversammlung mit den notwendigen Mehrheiten zu.



Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung finden Sie hier:



https://www.home24.com/websites/homevierundzwanzig/German/4450/hauptversammlung.html



ÜBER HOME24

home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 150.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke „Mobly" in Brasilien tätig. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Lifestyle-Marke Butlers mit 100 Filialen in der DACH-Region und weiteren 32 im übrigen Europa. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A14KEB5). Die Aktie von Mobly wird am am brasilianischen Novo Mercado von B3 gehandelt (ISIN BRMBLYACNOR5). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.home24.com.



MITTEILENDE PERSON BEIM EMITTENTEN:

Fiona Kleinert

Communications Manager

+49 30 2016 329 418



PRESSEKONTAKT:

Fiona Kleinert

fiona.kleinert@home24.de



INVESTOREN ANFRAGEN:

Philipp Steinhäuser

ir@home24.de



RECHTLICHER HINWEIS:

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder home24 noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrunde liegenden Annahmen. home24 übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.