Nicht Netflix, Walt Disney oder Roku: Diese Top-Aktie sichert sich einen gigantischen Streaming-Deal!

Walt Disney, Netflix oder Roku wären zunächst die Streaming-Aktien, die ich mit einem spannenden Streaming-Deal in Verbindung bringen würde. Allerdings dürfen wir nicht vergessen: Es existieren auch andere große bis kleine Akteure in diesem Markt.

Jetzt hat Apple (WKN: 865985) als Top-Tech-Aktie einen Vollzug in diesem Markt bewiesen. Und gezeigt, dass man den Kultkonzern aus Cupertino immer auf dem Radar haben sollte. Aber es ist auch ein Indikator dafür, dass der Markt grundsätzlich größer sein kann, als einige Investoren es derzeit noch sehen.

Top-Aktie Apple sichert sich Streaming-Deal

Wie zum Dienstag dieser Woche berichtet worden ist, konnte sich Apple einen spannenden Deal sichern. Der Kultkonzern aus Cupertino hat sich mit der US-amerikanischen Major League Soccer geeinigt. Exklusiv erhält der iKonzern die Rechte an der Übertragung der Spiele. Für alle Spiele rund um den Globus.

Ebenfalls bemerkenswert: Der Deal zwischen der Major League Soccer und Apple beginnt mit dem Jahr 2023 und hat zunächst eine Laufzeit von zehn Jahren. Das zeigt, dass das Management von Apple bei diesem Streaming-Deal bereits langfristig agiert.

Zuschauer von Apple können die Spiele über die Apple-TV-App streamen. Allerdings benötigt man ein MLS-Abo für die Option, die Spiele zu sehen. Damit geht der Kultkonzern aus Cupertino definitiv in eine neue spannende Richtung. Zudem zeigt sich beim Streaming, dass es weitere Varianten gibt. Live-Sport ist ein spannender Wachstumsmarkt, in dem auch andere Akteure zukünftig aktiv sein könnten.

Was das für Walt Disney, Netflix, Roku & Co. bedeutet

Apple hat sich nun also diesen Premium-Streaming-Deal gesichert. Keine Frage: Das ist auch in gewisser Weise eine Kampfansage an die Konkurrenz. Es zeigt, dass das Management des Kultkonzerns aus Cupertino bereits den langfristigen Premium-Weg geht. Exklusivität ist einmal mehr gefragt an dieser Stelle.

Trotzdem ist es für einige Investoren jetzt auch wichtig zu sehen, dass das Streaming eben kein kleiner Markt ist. Zuletzt hieß es teilweise, dass dieses Segment kaum eigenständig ist und lediglich in Kombination erfolgreich sein kann. Nun sehen wir, dass es weitere Rechte und Wachstumsmärkte gibt. Schließlich existiert nicht nur die Major League Soccer, die exklusive Rechte zu vergeben hat.

Aber es zeigt sich auch, dass sich der Streaming-Markt weiter fragmentiert. Netflix, Walt Disney und Roku treiben das ebenfalls voran. Nun allerdings auch Apple, das sich exklusiv erste gute Sportrechte gesichert hat. Selbst wenn Soccer in den USA nicht das ist, was Fußball hierzulande darstellt: Das ist immerhin ein guter Anfang.

