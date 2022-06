Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Selenskyj/Krim

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Selenskyj/Krim:

"Mit der Ankündigung die von Russland 2014 annektierte Krim-Halbinsel zurückerobern zu wollen, tut sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zum jetzigen Zeitpunkt keinen Gefallen. Die Frage stellt sich derzeit nämlich überhaupt nicht. Die Waffenlieferungen des Westens sind allein darauf ausgerichtet, das von Russland angegriffene Land in die Lage zu versetzen, sich zu verteidigen. Ob die Nato-Staaten die ukrainische Armee militärisch so ausstatten werden, dass sie eine Offensive starten kann, etwa zur Rückeroberung des Donbass oder der Landbrücke zur Krim oder der Halbinsel selbst, steht auf einem anderen Blatt. Bislang geht es darum, die Situation vom 23. Februar, also einen Tag vor der russischen Invasion, wiederherzustellen."/ra/DP/he