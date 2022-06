VARTA - Charttechnische Zukunft der Aktie entscheidet sich in Kürze

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 82,600 € (XETRA)

Mit dem Einbruch auf das Abwärtsziel bei 68,02 EUR endete die Baisse der Aktie von Varta bislang und mündete Mitte März in eine steile Erholung. Diese entwickelte sich fast exakt so, wie in der GodmodePLUS-Analyse vom 02. Juni skizziert und stoppte bislang mit dem Scheitern an der 100 %-Projektion der ersten Kaufwelle bei 89,84 EUR. Schon in der damaligen Analyse war auf die Gefahr eines vorzeitiges Endes der Erholung und der Wiederaufnahme des Abwärtstrends hingewiesen worden, sollte der Bereich um 90,00 EUR nicht überwunden werden. Der Abverkauf der letzten Tage führte zudem nicht unter den Support bei 80,75 EUR, sondern auch unter die eigentlich bereits überwundene mittelfristige Abwärtstrendlinie. An deren Unterseite steigt die Aktie in dieser Woche an.

Sollte die Trendlinie nicht deutlich überschritten und anschließend auch die 85,00-EUR-Marke durchbrochen werden, könnte sich der aktuelle Abverkauf direkt bis zum Startpunkt der zweiten Erholungsphase bei 77,30 EUR fortsetzen. Darunter wäre das nächste Verkaufssignal aktiv und ein Einbruch bis 67,88 EUR wahrscheinlich. Darunter läge das nächste Abwärtsziel bei rund 58,00 EUR.

Bäumen sich die Käufer dagegen noch einmal mit einem Anstieg über 85,00 EUR auf, könnte ein weiterer Erholungsschub an die zentrale kurzfristige Widerstandszone von 86,86 bis 89,84 EUR erfolgen. Hier wäre dürfte der nächste große Kursrücksetzer folgen. Ein nachhaltiges Kaufsignal wäre erst über 92,66 EUR aktiv.

Charttechnisches Fazit: Nach dem scharfen Einbruch der letzten Tage könnte die Käuferseite die Erholung bei Varta verspielt haben. Abgaben bis 77,30 EUR und darunter bereits bis an das Jahrestief bei 67,88 EUR könnten in den nächsten Tagen folgen.

VARTA Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)