IRW-News: Fortune Bay Corp.: Fortune Bay gibt erste Bohrziele auf dem Uranprojekt Murmac bekannt

IRW-PRESS: Fortune Bay Corp.: Fortune Bay gibt erste Bohrziele auf dem Uranprojekt Murmac bekannt

Halifax, NS, 16. Juni 2022 - Fortune Bay Corp. (TSXV:FOR, FWB:5QN) (Fortune Bay oder das Unternehmen) freut sich, die ersten Bohrziele für das zu 100 % unternehmenseigene Uranprojekt Murmac (Murmac oder das Projekt) im Norden von Saskatchewan bekannt zu geben (siehe Abbildungen 1 und 2).

Charts zu den Werten im Artikel Fortune Bay

Die wichtigsten Punkte:

- 19 erste Bohrziele wurden nach Abschluss der luftgestützten Elektromagnetik- (EM) und bodengestützten Schwerkraftmessung identifiziert (Abbildung 3).

- Die Ziele repräsentieren günstige geophysikalische und geologische Merkmale, die typischerweise mit hochgradigen Uranlagerstätten im Grundgebirge des Athabasca-Beckens in Zusammenhang stehen. Zu den Zielen gehören separate Schwerkrafttiefs, die sich entlang markanter EM-Leiter in der Nähe zahlreicher radioaktiver sowie uranhaltiger Vorkommen an der Oberfläche und/oder günstiger Strukturmerkmale befinden.

- Es wird erwartet, dass die Bohrarbeiten in den kommenden Tagen beginnen und acht bis zehn Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 2.500 Meter umfassen werden. Das Programm wird voraussichtlich ergebnisorientiert sein und kann auf der Grundlage der Bohrergebnisse geändert werden.

Dale Verran, CEO von Fortune Bay, sagte: Wir freuen uns, eine erste Reihe von Bohrzielen auf Murmac bekannt zu geben, die das Potenzial besitzen, eine Entdeckung einer hochgradigen, im Grundgebirge beherbergten Uranmineralisierung zu liefern, die mit dem Athabasca-Becken in Zusammenhang steht. Das erste Bohrprogramm, das in Kürze beginnen soll, ist darauf ausgelegt, zunächst acht bis zehn Ziele entlang dreier vielversprechender Korridore zu überprüfen. Wir freuen uns darauf, neben den Ergebnissen der laufenden Bohrungen auf dem Uranprojekt Strike auch die Bohrergebnisse aus Murmac bekannt zu geben.

Murmac - Bohrzielerstellung

Hintergrund

Das Projekt befindet sich im ursprünglichen Uranbergbaurevier Kanadas und liegt zwischen den historischen Uranminen Gunnar und Lorado. Das Projekt wurde vor allem in der Zeit von 1960 bis 1980 auf eine Uranmineralisierung vom Beaverlodge-Typ erkundet. Die historischen Explorationsarbeiten konzentrierten sich auf bodengestützte Prospektionsarbeiten und die Entnahme von Proben, gefolgt von Schürfgrabungen und/oder Testbohrungen. Es wurden zahlreiche hochgradige (> 1 % U3O8) Uranvorkommen entdeckt (siehe Pressemitteilung vom 28. September 2021), die eine bedeutende Uranausstattung dieses Gebiets zeigen. Die zahlreichen leitfähigen Einheiten (grafithaltige Metasedimente) wurden nie systematisch auf hochgradige im Grundgebirge beherbergte Uranmineralisierungen erkundet, die für das Athabasca-Becken und seine Randgebiete typisch sind. Aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften treten die leitfähigen Einheiten vorwiegend in Form von Tälern und topografischen Senken auf, die von Lockergestein und kleinen, flachen Seen bedeckt sind. Diese blinden Leiter waren daher in der Vergangenheit für Prospektionsarbeiten an der Oberfläche nicht zugänglich und rechtfertigen Testbohrungen, dort wo günstige Ziele identifiziert wurden. Der Rand des Athabasca-Beckens befindet sich etwa fünf Kilometer südlich des Projekts, was auf eine vertikale Nähe zur basalen Diskordanz (die jetzt erodiert ist) und ein gutes Erhaltungspotenzial für eine im Grundgebirge beherbergte Mineralisierung hinweist.

Bohrzielerstellung

- Die Bohrzielerstellung bei Murmac umfasste eine detaillierte Überprüfung historischer Daten, die in neu erworbene Datensätze integriert wurden, darunter eine VTEM-Untersuchung (Versatile Time Domain Electromagnetic), die im April 2022 abgeschlossen wurde, und eine bodengestützte Schwerkraftmessung, die im Juni 2022 abgeschlossen wurde. Die Bohrzielerstellung konzentriert sich derzeit ausschließlich auf Gebiete, in denen Daten der Schwerkraftmessung erfasst wurden. Das Unternehmen plant die Durchführung zusätzlicher Schwerkraftmessungen, um die leitfähigen Einheiten im Nordosten und Nordwesten weiter abzudecken.

- Mehrere lineare Leiterspuren, die sich über die gesamte Länge des Projektgebiets (etwa 12 Kilometer) erstrecken, wurden im Rahmen der VTEMTM-Vermessung identifiziert; drei dieser Leiterpakete (die Korridore Pitchvein, Armbruster und Howland) wurden als vorrangig eingestuft. Die Ziele entlang dieser Leiter wurden anhand der Art und Amplitude der elektromagnetischen Anomalie, der Schwerkraftmerkmale, der Topografie und der Ausbisse an der Oberfläche, der magnetischen Merkmale, der strukturellen Gegebenheiten sowie der Ergebnisse historischer Szintillometer-Untersuchungen und geochemischer Probenahmen ausgewählt. Die Zielorte sind in Abbildung 3 dargestellt.

- In den südlichen Teilen der Korridore Armbruster und Howland wurden in der Vergangenheit Prospektionsarbeiten an der Oberfläche und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, jedoch nur sehr wenige Erkundungsbohrungen niedergebracht. Auf den südlichsten sieben Kilometern dieser beiden Korridore wurden nur sieben Bohrungen niedergebracht. Dieses Gebiet ist durch eine ausgedehnte Überdeckung gekennzeichnet, bei der die bisherigen übertägigen Prospektionsarbeiten nur von begrenztem Wert gewesen wären.

- Der Korridor Pitchvein wurde erstmals in den 1950er-Jahren von Pitchvein Mines erkundet, die Prospektionsarbeiten an der Oberfläche und Diamantkernbohrungen durchführten. Die Exploration wurde im Zeitraum von 1978 bis 1982 von der Saskatchewan Mining Development Corporation (SMDC) fortgesetzt, die weitere bodengestützte geophysikalische Untersuchungen durchführte und Bohrungen niederbrachte und in ihren Bewertungsberichten Abschnitte mit 1,01 % U3O8 über 2,0 Meter (56,0 bis 58,0 Meter Bohrtiefe in Bohrung CKI-9) und 2,19 % U3O8 über 0,5 Meter (68,0 bis 68,5 Meter Bohrtiefe in Bohrung CKI-10) in Quarzithorizonten innerhalb grafitischer Sedimente dokumentierte. Alle historischen Explorations- und Bohrdaten wurden von Fortune Bay erfasst und zur Priorisierung von drei Bohrzielen im südlichen Teil dieses Korridors verwendet.

Bohrprogramm und betriebliche Details

Die Bohrungen in den ersten Zielgebieten werden voraussichtlich in den kommenden Tagen nach Abschluss der Bohrungen auf dem Uranprojekt Strike beginnen. Das Unternehmen verfügt für die geplanten Explorationsaktivitäten über die erforderlichen Genehmigungen.

Qualifizierter Sachverständiger und Datenqualität

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen und wissenschaftlichen Daten wurden von Dale Verran, M.Sc., P.Geo., Chief Executive Officer des Unternehmens, der auch ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt. Herr Verran ist ein Mitarbeiter von Fortune Bay und daher nach NI 43-101 nicht unabhängig vom Unternehmen.

Sofern nicht anders angegeben, wurden die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Ergebnisse (einschließlich Bohrergebnisse) nicht verifiziert, und es besteht das Risiko, dass zukünftige Bestätigungsarbeiten und Explorationen zu Ergebnissen führen, die erheblich von den historischen Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen hält diese Ergebnisse für relevant, um die Mineralisierung und das wirtschaftliche Potenzial des Konzessionsgebiets zu bewerten. Die historischen Bohrergebnisse, die SMDC in den Bohrlöchern CKI-9 und CKI-10 erhalten hat, sind in der Saskatchewan Assessment Database (SMAD), References 74N07-0310 und 74N07-0311 zu finden.

Über Fortune Bay

Fortune Bay Corp. (TSXV: FOR, Frankfurt: 5QN) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das über sämtliche Anteile (100 %) an zwei Goldprojekten in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium verfügt: das Projekt Goldfields in Saskatchewan (Kanada) und das Projekt Ixhuatán in Chiapas (Mexiko). Beide Projekte verfügen über Explorations- und Erschließungspotenzial. Das Unternehmen baut auch die zu 100 % unternehmenseigenen Uranexplorationsprojekte Strike und Murmac aus, die sich unweit des Projekts Goldfields befinden und ein für das Athabasca-Becken typisches Potenzial für hochgradige Vorkommen aufweisen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch den Ausbau seiner bestehenden Projekte und die strategische Akquisition neuer Projekte zur Schaffung einer Pipeline von Wachstumsmöglichkeiten ein mittelständisches Explorations- und -erschließungsunternehmen aufzubauen. Die Unternehmensstrategie wird von einem Vorstands- und Managementteam mit nachweislichen Erfolgen in der Entwicklung, Projekterschließung und Wertschöpfung vorangetrieben. Weitere Informationen über Fortune Bay und seine Projekte erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.fortunebaycorp.com bzw. per E-Mail an info@fortunebaycorp.com oder unter der Rufnummer 902-334-1919.

Für Fortune Bay Corp.

Dale Verran

Chief Executive Officer

902-334-1919

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Wörter wie erwarten, anvisieren, annehmen, anzielen, Ziele, vorhersagen, beabsichtigen, planen, glauben, anstreben, schätzen, fortsetzen, können, sowie Variationen dieser Wörter und ähnliche Begriffe bzw. Bezugnahmen auf zukünftige Zeiträume sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kenntlich machen. Fortune Bay Corp. (Fortune Bay oder das Unternehmen) weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächlichen Leistungen durch eine Reihe von wesentlichen Faktoren beeinflusst werden können, von denen viele jenseits des Einflussbereiches von Fortune Bay liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Metallpreise; wetterbedingte Änderungen der geplanten Arbeiten; Einschränkungen infolge von COVID-19; die Verfügbarkeit von Vertragspartnern; logistische, technische oder andere Faktoren; die Möglichkeit, dass die Arbeitsergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen und das wahrgenommene Potenzial der Mineralkonzessionsgebiete von Fortune Bay nicht realisiert werden kann; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Untersuchungen; die Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; das Risiko von Unfällen, Geräteausfällen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben im Rahmen von Arbeitsprogrammen; das Risiko von Umweltkontaminationen oder -schäden infolge von Explorationstätigkeiten; die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und Regierungsvorschriften; und die mangelnde Verfügbarkeit von notwendigem Kapital, das Fortune Bay möglicherweise nicht - nicht zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt nicht - zur Verfügung steht. Fortune Bay ist den spezifischen Risiken, die mit dem Bergbaugeschäft verbunden sind, sowie der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage ausgesetzt. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Sofern nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, übernimmt Fortune Bay keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Fortune Bay beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Nähere Informationen über Fortune Bay erhalten Leser auf der Website von Fortune Bay unter www.fortunebaycorp.com.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsdienstleister (in den Statuen der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66286/20220616_FOR_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Lage der Projekte Goldfields, Strike und Murmac im Verhältnis zum Athabasca-Becken.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66286/20220616_FOR_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Lage der Projekte Goldfields, Strike und Murmac.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66286/20220616_FOR_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3. Erste Bohrziele für das Uranprojekt Murmac.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66286

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66286&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA34964F1099

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.