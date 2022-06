Aumann: Aktie wird hochgestuft - Citigroup sorgt für Feuer unterm Dach

Dass Aumann gut unterwegs ist, das hat der Automobilzulieferer schon mit seinen Zahlen für das erste Quartal unter Beweis gestellt. Allerdings hatten die nur kurzfristig für Aufschwung im Kurs gesorgt. Im Sog des allgemeinen Markttrends hat der Kurs dann wieder deutlich nachgegeben. Heute geht es wieder aufwärts. Die Citigroup rät zu Kauf. Die Aktie springt um mehr als 5 Prozent in die Höhe.

Citigroup plädiert für Buy

Die US-Bank Citigroup hat Aumann von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,40 auf 18,50 Euro angehoben. Der Spezialanlagenbauer für E-Mobilität profitiere von der zunehmenden Nachfrage nach Fahrzeugen mit Elektroantrieb, schrieb der ab sofort für die Aktie zuständige Analyst Uzair Alam in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Markt unterschätze den positiven Einfluss der jüngsten Aufträge auf Umsätze und Gewinne in den kommenden zwölf Monaten. Er sei zuversichtlich, dass Aumann am Anfang einer Trendwende stehe.

Auftragseingang auf Rekord-Niveau

Mit den Zahlen zum ersten Quartal vermeldete Aumann, dass der Auftragsbestand von 116,7 Millionen Euro im Vorjahr um 83,3 Prozent auf den Rekordwert von 213,9 Millionen Euro gesteigert wurde. Begründet wurde der deutliche Anstieg durch die positive Entwicklung im Segment E-Mobility dessen Auftragsbestand mit 159,2 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt werden konnte. Einen wesentlichen Beitrag lieferte hier der Bereich Energy Storage geleistet, der sich als außerordentlich erfolgreiches Standbein im Segment E-Mobility etabliert hat, so Aumann Anfang Mai.

Aktie dürfte ein erfolgreiches Investment sein

Das Problem bei Aumann ist, dass nicht jeder Auftrag an die große Glocke gehangen wird. Zwischen den Quartalszahlen, die zuletzt immer für Kursprünge in die Höhe gesorgt haben, ist es sehr ruhig um den Automobilzulieferer. Das führt dazu, dass die Anleger relativ schnell wieder das Interesse an der Aktie verlieren und der Kurs wieder abfällt.

Insgesamt hat sich die Aktie allerdings in diesem Muster innerhalb von drei Jahren bereits fast verdoppelt und der Aufwärtstrend ist noch so gerade intakt. Anleger, die vor größeren Kursschwankungen nicht zurückschrecken, könnte bei Aumann einen Wert finden, der sich auf Sicht von 12 bis 18 Monaten noch einmal verdoppeln könnte. Auch wenn es in der aktuellen Phase schwer fällt sich auf der Kaufseite zu bewegen, bei Aumann dürfte es sich lohnen.