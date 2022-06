EQS-Adhoc: Wolford AG: Wolford AG legt Detailzahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Wolford AG: Wolford AG legt Detailzahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor



17.06.2022 / 14:27 CET/CEST

EBITDA 8.535 €

EBITDA margin 7,8%

EBIT -5.263 €

EBIT margin -4,8%

Earnings after taxes -12.332 € Mit einem Umsatz von 108,9 Mio. € für den Berichtszeitraum Jänner bis Dezember 2021 schlug die Wolford AG das Vorjahr (Jänner bis Dezember 2020) um ca. 13,2 Mio. € (ca. 14%). Das EBITDA (operative Ergebnis vor Abschreibungen und sonstigen Finanzierungsaufwendungen) konnte mit +8,5 Mio. € von -8,0 Mio. € deutlich ins Plus gedreht werden und ist das beste EBITDA-Ergebnis seit 10 Jahren (bereinigt um Immobilienverkäufe). Mit einem EBIT (operatives Ergebnis vor Steuern und Zinsen) von -5,3 Mio. € wurde eine operative Verbesserung von über 33 Mio. € erzielt. Das ist das beste operative Ergebnis seit dem Geschäftsjahr 2015/16.



Maßgeblich für den Ergebnissprung sind neben der deutlichen Reduzierung der operativen Kosten (Personalkosten und sonstige betriebliche Aufwendungen) um 14% eine zum Vorjahreszeitraum gesteigerte Bruttomarge von 80,7% (Gross Profit Margin).

